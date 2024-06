Nederland - Canada op tv: hoe laat en op welke zender is de oefenwedstrijd te zien?

Het Nederlands elftal oefent donderdag in De Kuip in Rotterdam tegen Canada. Het eerste oefenduel in aanloop naar het Europees Kampioenschap in Duitsland wordt live op tv uitgezonden, maar hoe laat en op welke zender?

Nederland - Canada op tv

De oefenwedstrijd tussen Nederland en Canada begint donderdagavond om 20.45 uur. Het duel wordt live uitgezonden op NPO3, waar de voorbeschouwing vanaf 19.56 uur te zien zal zijn.

Wie gaan er spelen?

Bondscoach Ronald Koeman heeft al 'verklapt' dat de keeper die tegen Canada het Oranje-doel zal verdedigen ook op het EK als eerste keus zal fungeren onder de lat. Aangezien Bart Verbruggen woensdag aanschuift bij de persconferentie (start 14.00 uur), lijkt de doelman van Brighton & Hove Albion zich te mogen opmaken voor een basisplaats in Duitsland.

Daarnaast zal Koeman proberen uit te dokteren hoe hij zijn middenveld het best vorm kan geven, aangezien de kans nog altijd aanwezig is dat Frenkie de Jong niet tijdig hersteld is van zijn blessure. Bovendien zijn Marten de Roon en Mats Wieffer er tijdens de eindronde helemaal niet bij.

Speelt Oranje nog meer oefenwedstrijden voor de start van het EK?

Het Nederlands elftal komt zes dagen voor het EK van start gaat met de groepswedstrijd met Polen nog één keer in actie. Op maandag 10 juni is IJsland, opnieuw in De Kuip in Rotterdam, de tegenstander.

