‘Peperduur’ Vandaag Inside-boek verraadt: tafelgast belachelijk gemaakt, nieuwe naam gecanceld

Sinds enkele dagen is een puzzelboek van het programma Vandaag Inside te koop. Mediakenner Tina Nijkamp heeft het boek gekocht en met veel plezier gelezen. Het boek biedt nieuwe inzichten over hoe het eraan toegaat achter de schermen, zegt ze in haar podcast Tina’s TV Update.

“Het Vandaag Inside-puzzelboek ligt sinds eergisteren in de winkel. Heel handig, want het is bijna Vaderdag”, zegt de voormalig zenderbaas van SBS6. “Ik vind het een heel leuk boek, moet ik eerlijk zeggen. Er staan veel puzzels in, maar het is ook een soort achtergrondboek voor het programma. Er staan bijvoorbeeld vijf kleine artikelen in van Marco Louwerens (voormalig directeur van Talpa, red.), die heeft vijf soorten columns geschreven over hoe het achter de schermen gaat bij VI, heel leuk.”

Er worden volgens Nijkamp ook mensen op de hak genomen in het boek. Zo wordt bijvoorbeeld de spot gedreven met voormalig tafelgast Sander Schimmelpenninck. “Er is een spiraaltekening waar Sander Schimmelpenninck uit komt. Er is ook een hele puzzel gewijd aan gecancelde gasten, onder wie – en ik wist niet dat zij definitief gecanceld was – Leonie ter Braak.” Ter Braak was in het verleden te gast, maar schuift niet meer aan sinds haar besluit om SBS in te ruilen voor RTL. Sindsdien wordt ze juist vaak bekritiseerd aan tafel.

“De andere namen kennen we wel: van Maarten van Rossem tot Rob Kemps, Wouter de Vries, Paul de Leeuw, Youp van ’t Hek, Roos Schlikker, dat weten we”, somt Nijkamp op. “Het boek is een beetje zoals VI op tv, maar dan in puzzelvorm. Ik vind het een leuk boek, maar wel duur: 18,75 euro. Dat is eigenlijk bizar hoog.”

