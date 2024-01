Danny Koevermans komt met absurde anekdote over Johan Derksen

In de uitzending van Veronica Offside werd maandagavond stilgestaan bij de invloed van mediakritiek op profvoetballers. Voormalig spits Danny Koevermans was geregeld het doelwit van tv-analist Johan Derksen en heeft dat niet als prettig ervaren. Derksen bekritiseerde Koevermans zelfs een keer om een wedstrijd waarin hij niet eens in actie kwam.

“Dat is heel vervelend”, vertelde Koevermans aan presentator Wilfred Genee. “Jij hebt altijd genoeg voorzetjes gegeven aan Johan Derksen.” Genee antwoordde lachend: “Dus eigenlijk vind je mij een lul?” Dat ontkende Koevermans. “Nou nee, want het is je werk. Daar word je ook vorstelijk voor betaald, om dat te doen. Die anderen koppen ze allemaal binnen. Maar het is heel vervelend als je steeds bekritiseerd wordt. Dat doet wel iets met je.”

“Iedereen zegt wel dat het ze niks doet, maar dat is niet waar. Je omgeving kijkt ook naar die programma’s en sturen je berichtjes erover. Zelf kijk je niet, maar het komt altijd tot je”, legt de oud-spits van onder meer PSV en AZ uit. Hij vertelde dat Derksen hem zelfs een keer bekritiseerde na een wedstrijd waarin hij niet eens speelde. “Ja, dat klopt. Ik speelde niet eens. Het is vervelend als je bekritiseerd wordt, dat is gewoon zo. Je hebt liever dat het goed gaat. Het is niet erg om een keer te horen dat het niet goed gaat, want dat weet je zelf ook. Maar soms gaat het te ver.”

“Het is vervelend als ze andere dingen erbij gaan halen”, vult Wesley Sneijder aan. Een voorbeeld daarvan is de kritiek die Derksen had op de rol die Yolanthe Cabau, destijds echtgenoot van Sneijder, speelde in de carrière van de oud-middenvelder. Sneijder reageerde daar op sympathieke wijze op. Op zijn 62ste verjaardag, in 2011, kreeg Derksen een shirt van Inter cadeau van Sneijder en was Sneijder telefonisch te horen in het toenmalige programma Voetbal International om Derksen een fijne verjaardag toe te wensen. “Dat heb je toen goed opgelost”, zegt Genee. “De kou was meteen uit de lucht.”

“Als je respect voor elkaar hebt, dan is het prima”, zei Sneijder. “Wij kunnen Johan ook beoordelen op de dingen die hij doet. Analisten mogen dat ook doen over spelers. Maar houd het wel bij hun prestaties op het veld, ga er geen andere dingen bij halen. Dat heeft geen extra waarde.” Toch heeft Sneijder geen hekel aan Derksen. “Ik vind Johan geweldig op tv en dat vond ik toen ook al. Ik vind hem heerlijk om naar te kijken.”