Michael Ballack doet unieke Ferrari van 16,5 miljoen euro van de hand

Michael Ballack, de voormalig Duitse topvoetballer, doet een unieke zwarte Ferrari uit 1960 van de hand. De auto, waar er maar vijf van zijn gemaakt, kocht de oud-speler van onder meer Bayern München en Chelsea in 2008 met dank aan niemand minder dan Formule 1-legende Michael Schumacher. De Ferrari moet op een veiling een bedrag tussen de 14,5 en 16,5 miljoen euro opbrengen.

Dat blijkt uit een bericht dat veilinghuis RM Sotheby's op onder meer Instagram verspreidt. Het gaat om de allereerste Ferrari 250 GT SWB California Spider, die speciaal gebouwd is voor de Motor Show in het Zwitserse Genève in 1960. De auto is volgens het veilinghuis nog in nagenoeg originele staat: onder meer de motor, de versnellingsbak, de achteras en het chassis zijn nooit vervangen.

Sotheby's legt uit dat de 47-jarige Ballack goed bevriend is met Schumacher, waardoor zijn passie voor het Italiaanse automerk werd gewekt. De oud-voetballer, die onder meer 98 interlands voor Die Mannschaft speelde en landstitels behaalde in zowel Duitsland (eentje met 1.FC Kaiserslautern en drie met Bayern) als in Engeland (met Chelsea), heeft de auto de afgelopen zestien jaar perfect onderhouden.

Van het betreffende model heeft Ferrari er uiteindelijk 56 gemaakt. De 250 GT SWB Spider behoort dan ook tot de duurste modellen op de internationale markt. Voormalig Top Gear-presentator Chris Evans schafte er in 2008 eentje aan voor een bedrag van ruim 7 miljoen euro. Een ander exemplaar, dat ooit in eigendom was van de Franse filmster Alain Delon, bracht zeven jaar later liefst 14,2 miljoen euro op.

