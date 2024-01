John van 't Schip moet in absolute slotfase vrezen voor vertrek van Ajacied

Het is niet uitgesloten dat in de slotfase van de transfermarkt nog vertrekt bij Ajax. De Amsterdammers willen de aanvaller liever niet kwijt, maar een transfer wordt niet uitgesloten. Als Ajax mee wilt werken moet echter wel de absolute hoofdprijs op tafel komen in de Johan Cruijff ArenA.

Trainer John van 't Schip wil zomeraankoop Akpom liever niet kwijt, aangezien de Engelse aanvaller zijn waarde heeft bewezen met zijn invalbeurten in het rood-wit van de Amsterdamse club. Akpom staat bij Ajax in de spits op de momenten dat Brian Brobbey weg zou vallen. Daardoor is het voor Ajax een risico om Akpom, zonder vervanger terug te halen, in de slotfase van de transfermarkt van de hand te doen.

Volgens Voetbal International is een vertrek van Akpom niet uitgesloten, mits de hoofdprijs op tafel wordt gelegd. Aan wat voor bedrag Ajax denkt is niet duidelijk, maar de Amsterdammers sloegen naar verluidt een aanbieding van 12,5 miljoen euro van Lille op Akpom af. De aanvaller zelf wil vooral veel aan spelen toekomen en het perspectief op een basisplaats bij de nummer vijf van de Eredivisie is er niet. Zijn concurrent Brian Brobbey presteert uitstekend en is de onbetwiste nummer negen van Ajax.

Lille waagt volgens VI op de achtergrond nog steeds pogingen om Akpom over te nemen, terwijl er ook interesse is vanuit Engeland. Onder meer Crystal Palace wordt genoemd, dat dringend op zoek is naar een aanvallende versterking. Alleen als het juiste bedrag op tafel komt voor Akpom, kan de Engelse aanvalsleider in de komende drie dagen nog vertrekken bij Ajax.