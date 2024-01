Steven Bergwijn baart opzien met uiterst opmerkelijke conclusie na zege van Ajax

Steven Bergwijn is van mening dat de overwinning van Ajax op Go Ahead Eagles als zwaarbevochten bestempeld mag worden, maar ook als een verdiende overwinning. Ondanks dat de tegenstander uit Deventer overduidelijk de betere kansen hadden tegen de Amsterdammers, denkt Bergwijn dat als Ajax iets scherper was in de eindfase met ruimere cijfers had kunnen winnen.

"Ik vind dit wel verdiend", zegt Bergwijn nadat verslaggever Vincent Schildkamp van ESPN hem de vraag stelt of Ajax zondag de gelukkige was: "Wij kregen ook kansen. Ik denk als wij het iop het einde wat beter uitspelen, dat we hier ook met ruimere cijfers konden winnen. Ik denk dat wij bij vlagen goed voetbal hebben laten zien, maar die goals die we elke keer tegen krijgen die moeten er wel uit. We krijgen te veel tegengoals. We hebben we de controle gehad, maar een paar keer gaan we lange ballen spelen. Dat moeten we niet doen."

De uitspraken van Bergwijn zijn opmerkelijk, aangezien Go Ahead Eagles gedurende de hele wedstrijd uitgelezen mogelijkheden heeft gekregen om vaker tot scoren te komen, maar Diant Ramaj ontpopte zich tot een held voor de Amsterdammers. Bergwijn wist van tevoren wel dat Ajax een zware wedstrijd te wachten stond in Deventer, want dat is de vorige seizoenen wel gebleken: "Zwaarbevochten. Het is een moeilijke wedstrijd. Zij zijn strijdlustig met de fans er achter en het veld werkte ook niet mee", doelde de aanvoerder van de Amsterdammers op de slechte grasmat in Deventer.