Tegenvaller voor Ajax: keeper moet trainingskamp in Cádiz per direct verlaten

Ajax heeft op de tweede dag van het trainingskamp in het Spaanse Cádiz afscheid moeten nemen van doelman . De keeper liep woensdagochtend op het trainingsveld een lichte hersenschudding op en reist daarom terug naar Nederland.

Gorter stond afgelopen zomer nog op de nominatie om opnieuw verhuurd te worden, maar nadat eerste doelman Gerónimo Rulli tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen geblesseerd was geraakt was de oud-keeper van Go Ahead Eagles ineens eerste keus onder de lat.

Artikel gaat verder onder video

De 23-jarige Gorter liep op 22 oktober, de laatste keer dat Maurice Steijn bij Ajax als hoofdtrainer op de bank zat, uit bij FC Utrecht (4-3 verlies) echter zelf ook tegen een blessure aan. Daarna pakte de Duitse zomeraankoop Diant Ramaj zijn kans, ook toen Rulli hersteld was liet John van 't Schip de aanwinst uit de koker van Sven Mislintat onder de lat staan.

Lees ook: Programma Eredivisie-clubs winterstop 2023/24: alle oefenwedstrijden en trainingskampen

Ajax bereidt zich in de Spaanse zon voor op de tweede seizoenshelft. Na een dramatische start van de competitie, waarin de club zelfs even helemaal onderaan bivakkeerde in de Eredivisie, is de recordkampioen als nummer vijf van de Eredivisie de winter ingegaan. Bovendien loodste Van 't Schip zijn elftal naar de derde plaats in de Europa League-poule, waardoor Ajax in de tussenronde van de Conference League uit mag komen tegen het Noorse Bodø/Glimt. Komende zondag speelt de ploeg van Van 't Schip in Spanje een oefenduel met het Duitse Hannover 96. Een week later hervat Ajax de competitie met het uitduel bij Go Ahead Eagles.