Vacature: FCUpdate zoekt drie parttime webredacteurs (16 tot 24 uur)

De redactie van FCUpdate is ter versterking van het huidige team op zoek naar enthousiaste parttime redacteurs (16 tot 24 uur per week). Heb jij journalistieke ervaring of ambities, begin je de dag met het laatste voetbalnieuws en zou je zelf graag nieuwsberichten schrijven? Dan is deze vacature jou op het lijf geschreven.

FCUpdate is al jarenlang een betrouwbare voetbalsite in Nederland. De website zit flink in de lift: in 2023 is het aantal unieke bezoekers op de website meer dan verdubbeld ten opzichte van 2022. Inmiddels behoort FCUpdate met gemiddeld 4,5 miljoen unieke bezoekers per maand tot de grootste sportwebsites van Nederland. Door die groei is er ruimte voor versterking in de redactie. We hopen drie parttime redacteurs te strikken.

De voornaamste focus ligt bij FCUpdate op de Eredivisie en de prestaties van Nederlandse voetballers in het buitenland. Ook is op de website ruimte voor eigen interviews, eigen transfernieuws, liveverslagen, video’s en randzaken. De redactie bestaat uit een jong en ambitieus team. We zijn nauw betrokken met elkaar en denken met elkaar mee. We werken in de weekenden en in de avonden en die diensten worden zoveel mogelijk verdeeld naar ieders voorkeur. Beschikbaarheid op die momenten is voor deze functie cruciaal.

Wat zoeken we?

We zoeken enthousiaste bureauredacteurs die onze nieuwsdesk komen versterken. Het aantal uren is in overleg, maar ligt bij voorkeur tussen de 16 en 24. Mocht je iets minder of meer uren willen werken, kun je dat altijd laten weten bij de sollicitatie. Logischerwijs hoort het draaien van weekend- en avonddiensten bij het takenpakket, al zul je ook diensten draaien overdag en doordeweeks.

Wat ga je doen?

Als bureauredacteur draai je mee met onze redactie. Dat houdt in dat je nieuwsberichten schrijft, liveverslagen maakt van wedstrijden, socialmediakanalen onderhoudt en in achtergronden duikt. Er is altijd ruimte voor ontwikkeling. Als je bijvoorbeeld ambities hebt om op pad te gaan voor verhalen en interviews, denken we mee. Werken kan zowel vanuit huis als vanuit ons kantoor in Doetinchem.

Wat vragen we?

- Je houdt van schrijven en je kunt je ei kwijt in zowel korte nieuwsberichten, wedstrijdverhalen, liveblogs als ook in langere analyses en achtergrondverhalen;

- Je bent van nature nieuwsgierig, stelt vragen en leert graag nieuwe dingen in een snel veranderende omgeving;

- Je weet hoe je mensen moet bereiken via social media;

- Je realiseert je dat de sportwereld ook in de avonden en weekenden actief is;

- Relevante werkervaring is een pre, evenals een opleiding in de journalistiek of communicatie;

- Je bent in staat om onder tijdsdruk te werken;

- Last but not least: je hebt parate kennis over de voetbalwereld en vindt het leuk om op de hoogte te blijven van al het nieuws.

Wat bieden we?

- Marktconform salaris op basis van tijdelijk dienstverband met uitzicht op vaste aanstelling en fulltime dienstverband;

- Laptop van de zaak en reiskostenvergoeding;

- Een uitdagende en leerzame baan in een hectische, maar bijzondere wereld bij een toonaangevend mediaplatform;

- Avonturen in de voetbalwereld van binnenuit;

- Je maakt deel uit van een hecht, enthousiast en gezellig team waar je ook ruimte krijgt voor eigen initiatieven;

- Mogelijkheid om vanuit huis te werken;

- Doorgroeimogelijkheden in sportjournalistiek.

Interesse?

Pas jij in dit plaatje en wil je ons op korte termijn komen versterken? Stuur je motivatie en cv, plus een voorbeeldartikel naar hoofdredacteur Dominic Mostert via [email protected]. Het voorbeeldartikel kan een artikel zijn dat je in het verleden hebt geschreven of een denkbeeldig nieuwsartikel dat op onze website zou kunnen staan. Stuur je sollicitatie op vóór 1 februari 2024.