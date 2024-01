Van ’t Schip: ‘Ik beslis niet, maar hij vertrekt alleen bij een krankzinnig bedrag’

Als het aan John van 't Schip ligt, blijft in de winterstop sowieso bij Ajax. De oefenmeester weet dat hij niet degene is die zal beslissen over een eventuele transfer van de 21-jarige spits, maar spreekt wel uit dat hij enorm hoopt dat de aanvalsleider van Ajax deze winter in de Johan Cruijff ArenA blijft.

"Wat mij betreft is hij niet te koop", zegt Van 't Schip op de persconferentie na de overwinning op RKC Waalwijk (4-1). "Dus ja, ik hang dat om zijn nek. Het zou niet handig zijn als hij nu vertrekt. Maar wie ben ik om dat te zeggen? We proberen de groep zo sterk mogelijk te houden. Dan is Brobbey daar een heel belangrijke speler in. Ik beslis niet of hij vertrekt, maar er zijn dan wel krankzinnige bedragen nodig", verwacht de oefenmeester.

Van 't Schip ziet Brobbey zich dit seizoen uitstekend ontwikkelen bij Ajax. De spits lijkt, in tegenstelling tot aan het begin van dit seizoen, uitstekend in vorm te zijn: "Brobbey zijn handelsmerk is dat hij veel angst inboezemt in de manier waarop hij speelt. Als hij de bal aangespeeld krijgt kan hij makkelijk wegdraaien en heeft hij oog voor een medespeler. Zijn loopacties worden steeds beter, zo zag je vandaag ook bij de eerste goal. Dat maakt hem een gevaarlijke spits op dit moment."

De aanvaller van Ajax werd zondagavond zelf op de persconferentie ook gevraagd naar een vertrek bij Ajax, want Manchester United zou concreet in de markt zijn om de 21-jarige voetballer over te nemen. Brobbey gaf aan dat hij momenteel niet nadenkt over een transfer: "Ik weet helemaal van niks eerlijk gezegd, maar ik blijf lekker in Amsterdam", zei de spits na afloop van het duel.