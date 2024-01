Brian Brobbey brengt Ajax-supporters 37 minuten na laatste fluitsignaal fantastisch nieuws

heeft aangekondigd in de winterstop niet te vertrekken bij Ajax. Op de persconferentie na afloop van het duel tussen de Amsterdammers en RKC Waalwijk werd de spits gevraagd naar de interesse van Manchester United, die er volgens Engelse media zou zijn. De 21-jarige aanvaller lijkt in ieder geval het komende half jaar nog in de Johan Cruijff ArenA te blijven.

De aanvaller van Ajax moet lachen als De Telegraaf-journalist Mike Verweij de naam van Manchester United laat vallen tijdens de persconferentie. Brobbey had het nieuws in de media voorbij zien komen: "Ik weet verder helemaal van niks eerlijk gezegd, maar: ik blijf lekker in Amsterdam", zegt Brobbey, waarna Verweij vraagt of Manchester United in de zomer terug mag komen: "Wie weet, haha", zegt de aanvaller met een lach op zijn gezicht.

Op de persconferentie ging de aanvaller ook in op Manchester United-trainer Erik ten Hag, waar hij in het verleden nog wel eens contact mee had: "Ik heb geen contact meer met Erik ten Hag", zegt Brobbey duidelijk na een vraag van journalist Lentin Goodijk. "Vroeger sms'ten we via Whatsapp, maar volgens mij heeft Erik het druk. En ik heb een nieuw telefoonnummer", sluit Brobbey af.