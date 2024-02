Dramatische prestaties laten zich voelen bij Ajax: vooruitzichten niet rooskleurig

De netto-omzet van Ajax over het eerste halfjaar van de huidige voetbaljaargang valt een stuk lager uit dan een jaar geleden. Dat komt voornamelijk door de teleurstellende sportieve prestaties. De nettowinst is tevens flink gedaald. Waar de Amsterdammers over de eerste helft van het seizoen 2022/23 nog een nettowinst boekten van 76,0 miljoen euro, moeten ze nu genoegen nemen met ‘slechts’ 27,2 miljoen euro.

Ajax hoopte zich dit seizoen te revancheren voor de zeer teleurstellende prestaties in de afgelopen jaargang. De Amsterdammers werden in zowel de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd, gingen in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en kwamen in de Eredivisie niet verder dan de derde plaats. Daardoor liepen ze voor het eerst sinds 2018 kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Champions League mis én de hoge inkomsten uit dat toernooi. Ajax plaatste zich voor de groepsfase van de Europa League, waarin de prestaties met vijf punten uit zes duels eveneens zeer teleurstellend waren.

En dat heeft ook consequenties voor de netto-omzet in Amsterdam. Die daalde met 32% naar 81,9 miljoen euro, ‘voornamelijk door lagere premies’. “Ajax speelde in de groepsfase van de UEFA Europa League, in tegenstelling tot vorig jaar, toen het eerste elftal uitkwam in de groepsfase van de UEFA Champions League”, zo klinkt de verklaring voor de gedaalde netto-omzet. De nettowinst valt zelfs een stuk lager uit. Waar Ajax over de eerste helft van het seizoen 2022/23 nog een nettowinst boekte van 76,0 miljoen euro, bedraagt die een jaar later 27,2 miljoen euro. Dat er sprake is van winst, heeft de club vooral te danken aan de verkoop van spelers aan het begin van dit seizoen. De Amsterdammers verkochten onder meer Mohammed Kudus, Edson Álvarez (beiden West Ham United) en Jurriën Timber (Arsenal) voor hoge bedragen.

Voor het volledige boekjaar 2023/2024 verwacht Ajax een ‘beperkt negatief nettoresultaat’. “Deze verslechtering is hoofdzakelijk het gevolg van overwintering in de UEFA Conference League in plaats van de UEFA Europa League enerzijds en recente investeringen in de selectie anderzijds”, zo leest het. Ajax meldt bovendien dat er in de tweede helft van dit seizoen een tekort ontstaat aan liquide middelen. Om dit tekort af te dekken heeft de club een ‘doorlopende kredietfaciliteit’ bij een bank afgesloten. “Voor volgend seizoen zijn er ruim voldoende maatregelen om, in geval van tegenvallende sportieve resultaten, een liquiditeitstekort af te dekken.” In de volledige halfjaarlijkse financiële verslaggeving schrijft Ajax ‘ten behoeve van de continuïteitsveronderstelling’ een kasstroomcampagne opgesteld te hebben met daarin verschillende sportieve scenario’s waaronder het ‘worst-case-scenario’: geen Europees voetbal volgend seizoen.