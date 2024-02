Flashscore Team van de Week: opvallende uitblinker bij Feyenoord, PSV levert drie spelers

Elke week selecteert Flashscore op basis van spelersratings het Team van de Week. Deze week vaardigen zeven verschillende clubs minimaal een speler af en is PSV wederom hofleverancier, na de indrukwekkende 1-7 overwinning bij PEC Zwolle. NEC Nijmegen en FC Twente zijn dubbel vertegenwoordigd en AZ, Feyenoord, Heerenveen en Vitesse leveren elk één speler aan het team.

Jasper Cillessen (NEC Nijmegen) 8,5

De doelman in het team van de week is NEC-goalie Jasper Cillessen, die zijn doel schoonhield in het met 2-0 gewonnen duel met Sparta Rotterdam met zes reddingen, waarvan zijn reflex in de 25e minuut op de inzet van dichtbij van Tobias Lauritsen de knapste was.

Joshua Brenet (FC Twente) 8,7

Waar hij vorig seizoen werd gerekend tot de beste rechtervleugelverdedigers van de competitie, komt het deze jaargang wat minder goed uit de verf bij Joshua Brenet van FC Twente. Dit weekend scoorde hij in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles echter uit een corner zijn eerste doelpunt van het seizoen en gaf hij een puike assist op het mooie doelpunt van Sem Steijn in de twaalfde minuut. Daarmee had Brenet een belangrijk aandeel in de 3-0 overwinning.

Nicolas Isimat-Mirin (Vitesse) 8,5

Nadat hij de absolute schlemiel was in zijn vorige wedstrijd uit tegen Heracles Almelo, toen hij tegen het einde van de eerste helft al zijn tweede gele kaart pakte waardoor Vitesse met tien man kwam te staan en uiteindelijk pijnlijk onderuit zou gaan, was Nicolas Isimat-Mirin dit weekend de absolute uitblinker bij de Arnhemmers. Zijn doelpunt in de 86e minuut bezorgde de Arnhemmers een extreem nodige overwinning in de strijd tegen degradatie.

Calvin Verdonk (NEC Nijmegen) 8,2

Calvin Verdonk van NEC is weer terug te vinden in het Team van de Week, omdat hij behalve een verdienstelijke verdediger ook een vrijetrappenspecialist is. Zo liet hij ook weer zien in de wedstrijd tegen Sparta, met een fenomenale knal in de 36e minuut die zijn ploeg op 2-0 zette, wat tevens de eindstand was.

© Imago

Johan Bakayoko (PSV) 8,4

Johan Bakayoko heeft de fluisteraars die het hadden over een vormdip van zijn kant de mond gesnoerd met een ijzersterk optreden in het met 1-7 gewonnen duel bij PEC Zwolle. Na zijn eerste doelpunt hield hij zich nog enigszins in, maar na zijn tweede, een keiharde streep met links in de kruising, juichte hij hardop en was de opluchting van zijn gezicht af te lezen.

Thom Haye (Heerenveen) 9,1

Hoewel sc Heerenveen bij FC Volendam niet de moeilijkste tegenstander tegenover zich had, stond Thom Haye centraal in de complete onmacht van de thuisploeg om kansen te creëren. De verdedigende middenvelder leverde bovendien een perfecte assist op de 1-0 van Pelle van Amersfoort en scoorde zelf de 4-0 na een goede solo en een heerlijke krul in de verre hoek.

Sem Steijn (FC Twente) 8,5

Dat Sem Steijn het concept van scorende middenvelder heeft omarmd moge duidelijk zijn. In het duel met Go Ahead Eagles scoorde hij weer tweemaal, waardoor zijn totaal dit seizoen op 12 komt en hij in zijn eentje clubtopscorer is. Vooral zijn eerste was er eentje om in te lijsten en was de perfecte tentoonstelling van zijn ijzersterke rechterbeen.

© Imago

Hirving Lozano (PSV) 8,4

Dat de kwaliteit van PSV hem met name in de diepte van het elftal zit wordt belichaamd door Hirving Lozano. Noa Lang komt dit seizoen nauwelijks in actie wegens blessures, maar Lozano vangt het gemis van de Oranje-international bij vlagen uitstekend op. Na een aantal mindere optredens liet hij in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle weer zijn klasse zien. Hij was zijn directe tegenstander constant de baas en verzorgde in de tweede helft een puike assist voor de derde treffer van Luuk de Jong.

Yankuba Minteh (Feyenoord) 8,3

Hoewel hij maar een half uur in het veld stond, eiste Yankuba Minteh de hoofdrol op tijdens de moeizame overwinning van Feyenoord op bezoek bij Almere City. Tot het moment van zijn invalbeurt wist de thuisploeg de Rotterdammers op een impasse te houden en begon de angst te ontstaan voor puntenverlies. De 19-jarige huurling van Newcastle United kwam echter het veld binnen en scoorde tien minuten later op fenomenale wijze de openingstreffer. In de blessuretijd schoof hij ook nog de 2-0 binnen om de wedstrijd in het slot te gooien.

Luuk de Jong (PSV) 9,5

Daar is hij weer hoor: Luuk de Jong, de Flashscore speler van de week. En hoe kan het ook anders. Tegen PEC Zwolle was hij weer de grote man bij PSV, zijn scherpe neus voor de goal en kwaliteit met het hoofd zorgden voor een hattrick. Daarmee klom hij bovendien over de 21 van Vangelis Pavlidis heen op de topscorerslijst van dit seizoen, die hij nu met 22 doelpunten aanvoert.

Ruben van Bommel (AZ) 8

In het belangrijke duel om de vierde plaats op de ranglijst tussen AZ en Ajax hoopte interim-trainer Maarten Martens dat de ervaren spelers het team uit Alkmaar bij de hand zouden nemen, maar in plaats daarvan was het de 19-jarige Ruben van Bommel die het initiatief toonde en met twee doelpunten de wedstrijd besliste. Vooral aan de 1-0 ging een actie vooraf die getuigde van rust en het vermogen om in een fractie van een seconde de juiste beslissing te nemen.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.