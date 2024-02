Johan Bakayoko reageert op forse kritiek die hij ontving van Peter Bosz

heeft begrip voor de kritiek die hij na PEC Zwolle – PSV (1-7) ontving van trainer Peter Bosz. De aanvaller scoorde tweemaal, maar zijn trainer concludeerde na afloop dat er nog de nodige verbeterpunten zijn voor Bakayoko.

De Belg was sinds 21 januari niet meer betrokken bij doelpunten, maar wist in Zwolle de 0-1 en de 1-4 te maken. Dat hij na afloop toch kritiek kreeg van Bosz, begrijpt hij wel. “Ja, zeker. Ik denk dat ik nog niet de dingen doe waarin ik het beste kan zijn. Ik denk dat ik heel snel moet leren hoe ik ermee omga als ik tegenover twee man sta. Ik moet de ruimtes herkennen en de momenten. Dat proces probeer ik zo snel mogelijk aan te gaan. Het gaat niet altijd supergoed, maar ik probeer er het beste van te maken”, zegt Bakayoko tegen ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Bakayoko is het juist van cruciaal belang om elkaar scherp te houden en daar hoort kritiek bij. “Ja, daarom staan we eerste. Als we alleen maar positief zijn… Tja, we kunnen allemaal goed voetballen, we hebben allemaal kwaliteiten, maar juist de minder goede dingen proberen we zo goed mogelijk te maken. We willen zo min mogelijk minpunten hebben. Je kunt wel elke dag zeggen dat iedereen goed kan voetballen, maar ik vind het wel als je de slechte punten aantoont.”

Bosz zei dat hij ‘het nodige’ heeft aan te merken op Bakayoko. “Ja, natuurlijk. Dat was niet allemaal even goed. Een heleboel was niet goed. Maar die kopbal was Luuk de Jong-achtig. Hij is nog jong, hij heeft nog veel te leren. Het zijn een heleboel dingen, maar dat ga ik hem eerst zelf vertellen.”