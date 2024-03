Kritiek op Johan Derksen zwelt aan: 'Hij kan het niet maken om dit te zeggen'

De kritiek op Johan Derksen zwelt aan na zijn uitlatingen over de angstcultuur bij omroep WNL. De analist van Vandaag Inside kreeg woensdagavond al kritiek van Merel Ek en Olcay Gulsen; een dag later is ook Angela de Jong niet mals.

Derksen bleek niet zo onder de indruk van de ex-werknemers van WNL, onder wie Eva Jinek, Roos Moggré, Leonie ter Braak en Merel Westrik, die woensdag naar buiten traden over het gedrag van omroepbaas Bert Huisjes. “Die types die nu elf jaar na dato daar nog over lopen te zeiken, die hadden toen wat moeten zeggen. En wie zijn het? Dat tutje uit Tukkerland die nou ergens ballonnen staat op te blazen. Dus die heeft het niet gered”, zei Derksen bijvoorbeeld over Leonie ter Braak.

Artikel gaat verder onder video

Huisjes zou tegen een medewerker die terugkwam van zwangerschapsverlof hebben gezegd dat ze moest afvallen. Daar schrokken Olcay Gulsen en Merel Ek van, maar Derksen zei: “Wil je zo’n varken in beeld hebben dan?” Gulsen zei dat Derksen ‘het niet kan maken’ om dat te zeggen en ook presentator Wilfred Genee was kritisch. “Houd eens op, man, wat is dat nou?” Later in de uitzending sprak Derksen van een grap. Ook vermeende zwangerschapsdiscriminatie - bij medewerkers die zwanger raakten zouden contracten niet zijn verlengd of werden ze 'gestraft in het rooster' – leek hem niet te deren.

Lees ook: Van der Gijp staat op en loopt meteen weg: 'Vuurwerk in de kleedkamer'

In haar column voor het Algemeen Dagblad vraagt De Jong zich af of Derksen over empathie beschikt. “Misschien vind ik dat wel het triestst aan de voortdurende discussie over grensoverschrijdend gedrag en al die oude bokken die hardnekkig weigeren om hun hoofd uit hun harige reet te trekken. Bert Huisjes, Fons van Westerloo, Loek Hermans, maar ook Johan Derksen die woensdagavond in Vandaag Inside natuurlijk weer losging op die ‘tutjes’- ze zijn allemaal vader. Ik vraag me altijd af of ze nou anders zouden reageren als hun eigen kinderen op hun werk het mikpunt zijn van een seksistische bullebak die in de jaren 50 is blijven steken. Of bezitten ze gewoon geen greintje empathie?”, schrijft ze.

Bekijk de discussie aan tafel bij Vandaag Inside in onderstaande video.