Legia Warschau-supporters nemen UEFA in de zeik: 'Surprise motherf*ckers'

De supporters van Poolse grootmacht Legia Warschau hebben weer de draak gestoken met de voetbalorganisatie UEFA. Het controlerende orgaan voor de Europese voetbalteams heeft besloten dat supporters van Legia niet meer op de harde kern mochten plaatsnemen voor de wedstrijd tegen Molde FK uit Noorwegen.

Op de korte zijde van het Legia-stadion ontrolden supporters een spandoek. “Deze keer hebben jullie gewonnen, UEFA”, reagerend op de oplegging van de maatregel om de fanatieke supporters niet binnen te laten voor de wedstrijd in de Conference League. Dit spandoek naar de UEFA bleek al gauw satire te zijn. De hele harde kern was namelijk verhuisd naar de lange zijde, die wel naar binnen mocht.

Toen de spelers opkwamen hadden de supporters een verrassing in petto voor de Europese organisatie. “Surprise motherf*ckers”, staat er op het geschilderde doek. Iedereen op de lange zijde hield de tifo-papiertjes in de lucht, en buiten het stadion werd een hoop vuurwerk de lucht in geknald. De Legia-supporters hebben de lange neus getrokken naar de UEFA. Veel hielp het niet, want Molde won 0-3 in de Poolse hoofdstad, en Legia is nu uitgeschakeld in Europa.