Mario Been tipt PSV: 'Koop hem zo snel mogelijk, het is een superspeler'

PSV moet niet twijfelen om de koopoptie in het huurcontract van te lichten, zo vindt Mario Been. De analist van ESPN is onder de indruk van het spel van Dest en raadt de Eindhovenaren aan om het bedrag van tien miljoen euro over te maken naar Barcelona.

“Dest is enorm aanvallend ingesteld. Hij is eigenlijk rechtsbenig, het is eigenlijk een rechtsback. Maar kijk, hij slingert hem ook met links voor de goal”, zegt Been bij het zien van enkele hoogtepunten uit het seizoen van Dest. “Het maakt hem werkelijk niet uit, rechts- of linksbenig… Als je ziet hoeveel energie hij in de wedstrijd legt. Het is gewoon een genot om naar te kijken. Heel incidenteel maakt hij ook zelf een goal.”

De oud-trainer noemt Dest ‘absoluut een heel goede speler’. “Hij ging voor 20 miljoen euro (21 miljoen euro, red.) van Ajax naar Barcelona. Dat is natuurlijk niet helemaal lekker gegaan. Ook bij AC Milan is het niet helemaal lekker gegaan. Maar nu bij PSV, echt geweldig.”

Komende zomer moet PSV beslissen of de koopoptie wordt gelicht. “Dat zou ik als een speer doen als ik PSV was en dan straks nog de miljoenen van de Champions League binnenkrijg, wat ze buiten dit jaar al verdienen. Dit is echt een superspeler, een genot om naar te kijken.”