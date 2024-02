Perez schrikt van miljoenenaankoop PSV: 'Hij lijkt wel een amateur, krankzinnig!'

schrikt van de vorm van bij PSV. Het spel van de aanvaller ‘lijkt helemaal nergens op’, zo concludeert de analist bij Dit was het Weekend. Lozano stond zondag negentig minuten op het veld tegen FC Volendam (1-5 zege), maar was niet betrokken bij een doelpunt.

“PSV heeft echt veel individuele kwaliteiten, behalve Lozano. Ik weet niet wat hij aan het doen is de afgelopen vier à vijf wedstrijden, maar het lijkt helemaal nergens op”, luidt het harde oordeel van Perez. “Hij lijkt wel een amateur. Het is krankzinnig, want ik ben best wel fan van Lozano.”

Perez vindt Lozano een voetballer die ‘anders is dan anderen’. Hij typeert het spel van de Mexicaan als ‘zakelijk’. “Op de moeilijke momenten staat hij op. Ik had ook wel iets van hem verwacht tegen Ajax vorige week (1-1, red.), maar ik weet de laatste wedstrijden niet wat ik zie.”

PSV betaalde afgelopen zomer een bedrag van circa vijftien miljoen euro om Lozano terug te halen naar Eindhoven. Tot dusver was hij in dertien competitiewedstrijden goed voor vijf doelpunten en twee assists. Verder speelde Lozano vijf wedstrijden in de Champions League en twee in de KNVB Beker, waarin hij niet scoorde.