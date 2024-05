Dest richt zich in persoonlijke videoboodschap tot PSV-supporters: 'Dat is één ding wat zeker is'

heeft middels een persoonlijke videoboodschap gericht aan de PSV-supporters een update gegeven over zijn blessure. De vleugelverdediger, die dit seizoen door PSV wordt gehuurd van FC Barcelona, heeft een voorste kruisband afgescheurd en zal er daardoor voor een lange periode uit zijn. Dest weet nog niet wanneer hij eventueel zijn rentree kan gaan maken, maar de verwachting is dat hij pas na de jaarwisseling terugkeert binnen de lijnen.

De zware knieblessure is een harde klap voor Dest. De Amerikaans internationaal verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor FC Barcelona. Waar hij onder Ronald Koeman nog wel kon rekenen op veel speeltijd, verdween hij na het ontslag van de Nederlander en de aanstelling van Xavi Hernández meer en meer uit beeld. Dest speelde vorig seizoen op huurbasis voor AC Milan, maar dat werd evenmin een succes. PSV haalde hem afgelopen zomer op huurbasis terug naar Nederland en die stap pakte uitstekend uit. Dest is vanaf de start een van de absolute smaakmakers in het elftal van trainer Peter Bosz én op de Nederlandse velden.

Een gescheurde kruisband zorgt er echter voor dat hij in de laatste wedstrijden van dit seizoen niet meer in actie kan komen. Mogelijk gaat ook een groot deel van het volgende seizoen aan zijn neus voorbij. PSV hoopt Dest definitief over te kunnen nemen van FC Barcelona, maar zal in de eerste maanden na de zomer sowieso geen beroep op hem kunnen doen. “Ik wil jullie zelf een mededeling geven over mijn blessure”, begint Dest zijn videoboodschap op het officiële kanaal van PSV. “Ik heb mijn voorste kruisband afgescheurd. Het was heel lastig voor mij om dat aan te horen. Ik zal er voor een langere periode uit zijn.”

Dest vertelt dat hij op korte termijn wordt geopereerd en daarna wacht een lange periode van herstel. “Ik moet gaan revalideren. Het wordt een lastige periode voor mij. Ik weet wel dat ik er sterker uitkom, dat is één ding wat zeker is. Voor de rest is het nu gewoon hopen op het beste en de oude versie van mezelf terugvinden. Ik zie jullie snel”, zo klinkt het. Dest kwam sinds zijn overgang van FC Barcelona naar PSV 37 keer in actie voor de Eindhovenaren, die komende zondag bij minimaal een gelijkspel tegen Sparta Rotterdam voor het eerst sinds 2018 kampioen van Nederland zijn. Met twee doelpunten en zes assists heeft Dest een belangrijk aandeel in het Eindhovense succes. Dest won met Ajax in 2019 de Johan Cruijff Schaal, als speler van FC Barcelona in 2021 de Copa del Rey.

A message from Sergiño to you 🗣️ pic.twitter.com/9wqbPG48mW — PSV (@PSV) May 1, 2024 PSV-back Dest bevestigt dat zijn voorste kruisband is afgescheurd. Hij wordt geopereerd en zal er in 2025 weer zijn. Waar? Dat staat nog in de sterren geschreven. — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 1, 2024

