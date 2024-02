PSV houdt hoop op langer verblijf Babadi na positief gesprek in Eindhoven

Het leek PSV niet meer te gaan lukken, maar het heeft er nu toch de schijn van dat het heeft weten te overtuigen om voor een langer verblijf in Eindhoven te kiezen. De huidige koploper van de Eredivisie heeft dinsdagavond een positief gesprek gehad met Samuel Babadi, de zaakwaarnemer van de aanvallende middenvelder. Dat weet FCUpdate-journalist Mounir Boualin te melden. Een akkoord ligt er nog niet, maar de Eindhovenaren zijn wel al een stuk positiever gestemd dan vorige week.

Er is de afgelopen tijd veel te doen om de toekomst van Babadi. De aanvallende middenvelder is bij PSV in het bezit van een aflopend contract en lang had het er veel van weg dat hij dat niet zou gaan verlengen. Babadi maakte een goede indruk tijdens de voorbereiding op dit seizoen en mocht zich van Peter Bosz laten zien in de eerste officiële wedstrijden, maar verdween gaandeweg de eerste seizoenshelft naar de achtergrond. De concurrentie op het Eindhovense middenveld is moordend en Bosz koos lang voor andere namen, zoals Guus Til, Ismael Saibari en Malik Tillman.

PSV deed Babadi in de tussentijd meerdere aanbiedingen, maar van een akkoord wilde het maar niet komen. Daar lijkt nu verandering in te komen. Volgens Boualin hebben PSV en de entourage van Babadi elkaar dinsdagavond opnieuw gesproken en hebben beide partijen er een ‘positief’ gevoel aan overgehouden. De Eindhovenaren hopen de gesprekken op korte termijn te finaliseren en de handtekening van Babadi op papier te krijgen. Het grote talent werd de afgelopen tijd in verband gebracht met onder meer Ajax en Feyenoord. Vooral de regerend kampioen van Nederland zou erg gecharmeerd van hem zijn, maar het is mogelijk nu toch weer PSV dat op poleposition ligt.