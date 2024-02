Van der Looi vindt dat oorzaak van rode kaart bij PSV ligt: 'Hij hindert hem, raakt hem en brengt hem uit balans!'

Erwin van der Looi is van mening dat Heracles Almelo vrijdagavond is benadeeld tegen PSV. De coach van de Almeloërs vond dat zijn aanvaller ten onrechte van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Ingmar Oostrom, die de Belgische voetballer al na twaalf minuten spelen naar de kant stuurde.

"Ik vind dit geen rode kaart", begint Van der Looi in gesprek met ESPN. "Ik denk dat het een voetbalactie is. Sergino Dest hindert Limbombe, raakt hem en brengt hem uit balans", wijst de trainer van de Almeloërs de oorzaak van de overtreding van Limbombe aan: "Vervolgens probeert Limbombe de bal te beschermen en weg te tikken en De Jong is eerder en gaat goed liggen", constateert de oefenmeester.

Van der Looi benadrukt na een vraag van verslaggever Vincent Schildkamp wel dat het overtreding was op De Jong, want Limbombe ging hard door op zijn enkel: "Hij (De Jong, red.) wordt wel geraakt, maar met geen enkele intentie waardoor het in mijn ogen geen rode kaart is. Zeker niet als je ziet waar het duel vandaan komt. Ik had het gevoel dat iedereen allebei de banken er een beetje verbaasd over was", doelt de coach op de technische staf van PSV.