Van Hanegem doet een voor Ajax zeer pijnlijke constatering: ‘Zal niemand meer verbazen’

Ajax was er zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen NEC alles aan gelegen om zich te herstellen van de nederlaag bij sc Heerenveen en het gelijkspel tegen FK Bodø/Glimt, maar kwam in de eigen Johan Cruijff ArenA voor de tweede keer in een paar dagen tijd niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Een treffer van Carlos Forbs leek de formatie van coach John van ’t Schip drie punten te bezorgen, maar dankzij een heel laat doelpunt hield NEC toch nog een punt over aan het duel in Amsterdam. En dat verbaast niemand meer, stelt Willem van Hanegem.

Waar Ajax in thuiswedstrijden tegen NEC normaliter niet tot nauwelijks tegen problemen aanloopt, vreesden de supporters in de aanloop naar de ontmoeting in de afgelopen speelronde al voor een nieuwe teleurstelling. Na de nederlaag bij sc Heerenveen van vorige week volgde afgelopen donderdag een zeer teleurstellend optreden tegen Bodø/Glimt. De Amsterdammers hielden er dankzij een spectaculaire slotfase nog een remise aan over, maar ook de Noren lieten zien dat er nog altijd heel veel mis is met de ploeg van Van ’t Schip. NEC slaagde er eveneens in om de zwaktes bloot te leggen, al leek het Ajax geen pijn te kunnen doen.

Leek, want in de vierde minuut van de blessuretijd scoorden de Nijmegenaren alsnog de verdiende gelijkmaker. “NEC pakte in de slotfase een puntje tegen Ajax en het ergste is dat het niemand meer zal verbazen”, zegt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. De laatste zege van Ajax dateert inmiddels van 27 januari. De huidige nummer vijf van de Eredivisie pakte een week later knap een punt tegen PSV, maar verloor vervolgens van sc Heerenveen (3-2) en kon dus ook niet winnen van NEC. Daardoor is de voorsprong op nummer zes Go Ahead Eagles inmiddels geslonken tot nog maar twee punten. “Dat geeft stress, dat is duidelijk. Jordan Henderson praat niet alleen veel met medespelers, maar ook met de scheidsrechter”, zag Van Hanegem.

Brian Brobbey had eveneens het een en ander aan te merken op scheidsrechter Bas Nijhuis. De aanvaller kreeg met wat geluk het eerste doelpunt op zijn naam en verzorgde de assist voor de 2-1 van Forbs, maar kon daarmee dus niet voorkomen dat er opnieuw pijnlijk puntenverlies werd geleden. “Brobbey rent na elk duel als een bezetene op de scheidsrechter af. Als hij echt beter wil worden, dan moet hij stoïcijns blijven. Dat tekent goede spitsen”, aldus Van Hanegem.

Ajax speelt donderdag eerst de return tegen Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League, alvorens het een paar dagen later op bezoek gaat bij AZ. De Amsterdammers moeten winnen om in de race te blijven voor de vierde plaats. Het verschil tussen AZ en Ajax is momenteel drie punten in het voordeel van de Alkmaarders. Bij een nederlaag in het AFAS Stadion dreigt Ajax de vijfde plek uit handen te geven. Zoals hierboven al aangegeven is de voorsprong op Go Ahead Eagles