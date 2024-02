Van Hanegem ziet geen verschil bij Ajax: 'Ze zullen zich rot zijn geschrokken'

Willem van Hanegem zag Ajax zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen zoals wel vaker dit seizoen zeeën van ruimte weggeven. Waar Go Ahead Eagles en Heracles Almelo na de winterstop niet wisten te profiteren van de defensieve wanorde bij de Amsterdammers, deed de ploeg uit Friesland dat wel (3-2). Van Hanegem ziet dat ook de problemen (nog) niet kan oplossen en denkt dat de mensen die ervan overtuigd waren dat de Engelsman dé oplossing zou zijn, zich ‘rot’ zijn geschrokken.

Ajax hoopte zich in januari te versterken met een controlerende middenvelder. Een die veel kwaliteit met zich mee zou brengen, maar vooral ook veel ervaring om leiding te geven aan het elftal. Want daar ontbrak het in de eerste seizoenshelft vaak aan. De Amsterdammers kwamen in hun zoektocht uit bij Henderson en met de voormalig Liverpool-aanvoerder in de topper tegen PSV voor het eerst binnen de lijnen oogde het meteen een stuk minder open. Henderson leek meteen het verschil te maken, maar op bezoek bij sc Heerenveen bleek dat daarvoor nog (veel) meer nodig is.

Het gaat na afloop van de ontmoeting in het Abe Lenstra Stadion vooral over de bal die in de laatste seconden van de blessuretijd de doellijn wel of niet was gepasseerd, maar Van Hanegem hoopt dat Ajax deze week ‘iets verder kijkt’ dan dat moment. “Want in september lag het open bij Ajax, in november lag het open bij Ajax, in december lag het open bij Ajax en in februari nog steeds”, zegt De Kromme in het Algemeen Dagblad. “Al die mensen die over elkaar buitelden om te roepen dat Henderson dat allemaal wel even zou oplossen, die zullen zich rot zijn geschrokken.” Ook de winterse topaanwinst kon niet voorkomen dat Ajax binnen vijftig minuten tegen een 3-0 achterstand aankeek.

“Heerenveen kon voor de pauze opbouwen alsof het een trainingspartijtje was”, zag Van Hanegem. “Met drie, vier balcontacten kwamen ze tot vlak voor de laatste linie bij Ajax. Henderson peddelde er een beetje tussen. Begrijp me niet verkeerd, het was niet alleen zijn schuld. Maar in wedstrijden waarin Ajax ver naar voren wil - dat was vorige week tegen PSV anders en misschien donderdag tegen Bodø/Glimt ook wel - worden de ruimtes enorm groot. Blijkbaar ook met Henderson.”

Was de bal wel of niet over de lijn?

Waar menigeen vrij stellig is in z’n antwoord op de vraag of de bal de doellijn wel of niet had gepasseerd, wil Van Hanegem het erbij houden dat het niet duidelijk te zien was. “Dan krijg je de interviews met de spelers, die het ook niet weten en dan hoor je dat het er toch wel erg op leek of de bal zat of niet. Nou, en? Het was als bij Japan tegen Spanje tijdens het WK in Qatar. Het is gewoon niet exact vast te stellen.”