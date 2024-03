Slot: 'Ik weet dat ik mezelf er niet populairder op maak, maar dat was mijn absolute wens'

Arne Slot blikt vrijdagmiddag terug op zijn eerste transferzomer als trainer van Feyenoord, nu 2,5 jaar geleden, waarin uiteindelijk de pikante overstap naar Ajax maakte. De oefenmeester herinnert zich nog als de dag van gisteren dat het zijn 'absolute wens' was om de linkspoot voor de Rotterdammers te behouden, ondanks het feit dat hij weet dat de supporters van zijn club dat liever niet uit zijn mond willen horen.

Slot krijgt op de persconferentie van vrijdag, waarin vooruit wordt geblikt op de wedstrijd tegen Heracles Almelo van komende zondag, vragen over de transferplannen van Feyenoord voor volgend seizoen. Specifiek wil het journaille weten of hij al geïnformeerd heeft naar de investeringsmogelijkheden op het moment dat er (opnieuw) een aantal belangrijke spelers gaat vertrekken. Daarop refereert Slot onder meer aan de zomer van 2021.

"Er zijn nog geen gesprekken van: 'We hebben zoveel geld, en als die weggaat blijft er zoveel van over'", begint Slot over zijn verstandhouding met algemeen én technisch directeur Dennis te Kloese. "Maar dat gesprek zit er wel aan te komen. En we hebben het natuurlijk wel dagelijks over de ontwikkeling die ik zie bij de spelers in onze selectie, de dreigingen die hij ziet vanuit de transfermarkt én de kansen die hij daarop ziet." Slot verlangt geen 'garanties' van Te Kloese over het aanblijven van bepaalde spelers: "Volgens mij heb ik in mijn verleden als coach aangetoond dat ik me daar nooit zo heel druk om heb gemaakt, bij Feyenoord is het alleen nog maar zo geweest dat ik op nul moest beginnen."

"Toen ik hier startte was eigenlijk mijn absolute wens: laat Steven Berghuis blijven. En ik weet dat ik mezelf er niet populairder op maak dat ik dat nu 2,5 jaar later zeg, maar dat was wel mijn absolute wens. Omdat hij mijn topscorer was, bijna bij elke goal betrokken was. En hij ging weg, en we kregen er amper geld voor", refereert hij aan de 5,5 miljoen euro die de Amsterdammers overmaakten naar de aartsrivaal om Berghuis over te nemen. Het patroon van vertrekkende sterkhouders zou zich echter in de zomers daarop herhalen: "Een jaar later ging bijna de hele selectie weg en afgelopen seizoen zijn er ook weer de nodige spelers weggegaan. Het gaat er dan vooral om wat het perspectief is, wat voor spelers kun je dan aantrekken", legt de trainer uit. "Of ik nou trainer ben of een ander en Dennis de technisch directeur of een ander."