Woerts maakt ordinaire opmerking in Vandaag Inside, Van der Gijp komt niet meer bij

Chris Woerts plaatst woensdagavond in Vandaag Inside uit het niets een ietwat ordinaire opmerking, tot grote hilariteit van René van der Gijp. In de populaire talkshow wordt besproken hoe een schermster claimt dat haar positieve dopingtest het gevolg is van een vrijpartij met haar vriend, waarna de regie een foto van het stel in beeld brengt.

Het gaat om precies te zijn om Ysaora Thibus, een 32-jarige schermster uit Frankrijk die onder meer een wereldtitel en een zilveren plak op de Olympische Spelen in Tokio op haar palmares. De vrouw testte positief op het middel ostarine, dat op de dopinglijst staat. Nadat ze in eerste instantie haar onschuld had volgehouden claimde de Française later dat het middel via seksueel contact met haar verloofde, voormalig topschermer Race Imboden, in haar lichaam terecht is gekomen.

Artikel gaat verder onder video

Aan de Vandaag Inside-tafel wordt de geloofwaardigheid van de bewering van Thibus besproken. Dan brengt de regie het stel in beeld, waarop Johan Derksen vraag: "Is dit de kleine meid, die daar staat?". Meteen daarna plaatst Woerts de bewuste opmerking. Van der Gijp gaat direct stuk van het lachen en belandt zo'n beetje met zijn hoofd in de op tafel staande schaaltjes met borrelhapjes. Presentator Wilfred Genee komt niet veel verder dan een 'sjongejongejonge', terwijl Derksen zegt dat 'dit hem ook te gek' begint te worden.