Couhaib Driouech doet uit de doeken: 'Ik heb wel een gesprek gehad met Nigel de Jong van de KNVB'

is één van de smaakmakers in de Eredivisie. De buitenspeler van laagvlieger Excelsior heeft een gesprek gehad met Nigel de Jong van de KNVB. De Jong is directeur topvoetbal bij de Nederlandse voetbalbond. De linksbuiten is jeugdinternational van Marokko, maar is wellicht gepolst voor een interlandswitch. Driouech wil daar zelf echter niet op ingaan.

“Ik heb wel een gesprek gehad, met Nigel de Jong. Maar ja, dat was het ook. Wat hij me gevraagd heeft, laat ik nog in het midden”, vertelt Driouech na het duel met Go Ahead Eagles. Hij is niet verrast is dat de KNVB contact met hem heeft opgenomen. “Eerlijk gezegd niet. In de jeugd ben ik al een keer eerder gevraagd voor Nederland. Dat is alleen maar goed.

“Of ik het serieus overweeg? Daar wil ik verder niet op ingaan”, legt de Excelsior-vleugelspeler uit. Hij is in ieder geval blij met de aandacht die hij krijgt van de KNVB, maar hij heeft ook andere doelen voor dit seizoen. “Ja zeker, dat zegt dat ik goed bezig ben. Maar ik ben nu bezig aan een missie: Excelsior in de Eredivisie houden. Daar moet ik alles aan doen.”

Afgelopen winter stond Driouech in de belangstelling van clubs als PSV en Feyenoord, maar ook in de buitenlandse markt was de buitenspeler van Excelsior interessant. FC Lorient, Swansea City, Como en Lecce waren geïnteresseerd in Driouech, maar de voetballer zag dat niet als juiste stap voor zijn carrière.