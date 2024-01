Feyenoord spitst de oren: wintertarget van PSV staat ook op de Rotterdamse radar

Feyenoord houdt de ontwikkelingen rond nauwlettend in de gaten, zo meldt Voetbal International. PSV hoopt de 21-jarige aanvaller in de slotdagen van de winterse transferperiode over te nemen van Excelsior, maar wil (vooralsnog) niet voldoen aan de vraagprijs.

Excelsior verlangt een bedrag van naar verluidt 5,5 miljoen euro voor Driouech, die dit seizoen veel indruk maakt in Rotterdamse dienst. De aanvaller geldt in Eindhoven als mogelijk alternatief voor Noa Lang, die door een bovenbeenblessure langdurig uit de roulatie is.

Een transfer van Driouech naar PSV lijkt op dit moment ver weg omdat Excelsior veel meer vraagt dan het bedrag dat de koploper van de Eredivisie in zijn hoofd heeft. Voor Yorbe Vertessen is dat slecht nieuws: als PSV er niet in slaagt een nieuwe aanvaller te halen, dan gaat zijn transfer naar Union Berlin mogelijk niet door.

Waar Driouech op de radar staat van PSV, heeft de rappe buitenspeler ook de interesse van Feyenoord gewekt. De Rotterdammers zijn op dit moment eveneens op zoek naar een versterking voor de vleugels. De kans is groot dat de vacante positie wordt ingevuld door Luciano Rodriguez, een twintigjarige Uruguayaan die op dit moment nog onder contract staat bij Liverpool Montevideo.