Fred Rutten komt met onthulling over 10-0 tegen Feyenoord: 'Dit heb ik nog nooit gehoord'

PSV en Feyenoord zijn op dit moment de enige overgebleven titelkandidaten in de Eredivisie, maar de verhoudingen zijn weleens anders geweest. Voorafgaand aan de onderlinge topper van zondagmiddag gaan de gedachten bij ESPN terug naar de 10-0 overwinning van PSV op Feyenoord in 2010. Toenmalig PSV-trainer Fred Rutten vertelt bijna veertien jaar na dato dat hij eigenlijk niet met 10-0 wilde winnen.

Rutten, die later ook trainer van Feyenoord werd, blikt bij Goedemorgen Eredivisie terug op de historische wedstrijd. “Die wedstrijd ging gewoon gelijk op, maar door een bevlieging van Jonathan Reis komen we voor. Daarna krijgt Feyenoord een rode kaart”, weet Rutten nog. Bij de rust stond het 2-0; na de pauze was er geen houden meer aan. “Ik kon aan het koppie van Jeremain Lens zien dat de spelers wilden doorgaan. Er kwam geen rust in.”

Artikel gaat verder onder video

Als het aan Rutten had gelegen, hadden zijn spelers een beetje op de rem getrapt gaandeweg de wedstrijd. “Ik had het gevoel: het is nu wel genoeg. Dus ging ik wisselen. Na de 5-0 dacht ik: zo is het genoeg, we gaan andere spelers erin brengen. Maar je kon ze niet tegenhouden. Het ging maar door.”

Hans Kraay junior is verrast door de woorden van Rutten. “Ik heb dit nog nooit gehoord. Een trainer die zijn speler wilde tegenhouden en het wel prima vond, terwijl de spelers dachten: hoe meer, hoe beter.” Rutten antwoordt: “Misschien maakt mij dat de uitzondering in het trainersvak. Waarom zou je mensen kleineren? Er zit een groot gat tussen vijf en tien goals. Bij vijf vond ik het wel voldoende, maar de spelers gingen gewoon door. Maar nee, ik ging niet vanaf de kant gebaren dat ze moesten stoppen.”