Gordon wil tóch aanschuiven bij Vandaag Inside: 'Van der Gijp is zelf twee jaar depressief geweest'

Cornelis Willem Heuckeroth, beter bekend onder zijn artiestennaam Gordon, wil toch aanschuiven bij Vandaag Inside. Eerder sloeg de zanger een uitnodiging af, nadat hij belachelijk was gemaakt door de vaste tafelheren van het praatprogramma.

In een interview met Radio 538 zegt Gordon dat hij Vandaag Inside een ‘vreselijk programma’ vindt. “Ik zit soms met afschuw te luisteren naar wat ze allemaal zeggen. Moet ik meewerken aan mensen die mij eigenlijk niet leuk vinden? Daar heb ik helemaal geen zin in”, legt hij uit. “Zou jij aan tafel gaan zitten bij mensen die eigenlijk liever je rug zien dan je neus? Ik niet. Maar als ze mij volgende week vragen, dan ga ik daar wel zitten, hoor. Ik ben nu sterk genoeg om daartegen in te gaan. Ik was op dat moment gewoon even helemaal uit het veld geslagen, helemaal murw. Ik was er gewoon klaar mee.”

Het is de vraag of en wanneer Gordon inderdaad aanschuift bij het programma, maar zelf deinst hij er dus niet meer voor terug. "Ik veeg toch de vloer met die gasten aan. Als een René van der Gijp over mij gaat zeggen dat ik een patiënt ben... van iemand die zelf twee jaar lang depressief is geweest. Kom op, waar ben je mee bezig?"

Gordon presenteerde vorige week voor het eerst in acht jaar weer een nieuw muziekalbum: Album van mijn leven. In Vandaag Inside werden er beelden getoond van de presentatie. Vaste tafelgasten Derksen en Van der Gijp lieten op niet mis te verstane wijze merken niet onder de indruk te zijn van het gezang van 55-jarige zanger, die volgens het duo stukken vals zong. “Wilfred, dit is nog slechter dan Frank Boeijen”, zei Derksen spottend tegen presentator Wilfred Genee.

"Ja, nee, hier is René le Blanc Frank Sinatra bij”, vulde Van der Gijp aan, waarna de oud-voetballer in lachen uitbarstte. Daarmee was de koek echter nog niet op, want daarna ging het nog ongeveer twee minuten over Gordon. De artiest werd flink op de hak genomen door Derksen en Van der Gijp, terwijl ook Albert Verlinde, een andere tafelgast, een duit in het zakje deed: “Ik ben een theaterman, ik ben een entertainmentman. Dit is toch amateurisme? Dat je toewerkt naar een comeback, dat je een album maakt… Dit is je moment. Dit moet je goed doen!”

Gordon gaf vorige week live op televisie toe dat het gepest aan tafel bij Vandaag Inside hem pijn heeft gedaan. “Het zit me in zoverre dwars, dat soort dingen doen gewoon pijn. Je komt met iets heel leuks na acht jaar. Ik maak een hele mooie nieuwe cd en dan word je daar landelijk om uitgelachen”, zei hij in het televisieprogramma Sophie & Jeroen in gesprek met presentator Jeroen Pauw.

