Jack van Gelder en Kenneth Perez gaan los in nieuwe muziekclip van de Bankzitters

De YouTube-groep Bankzitters releaseden zaterdagmiddag hun videoclip van het nieuwe nummer Entourage. In die videoclip, die te zien is op YouTube, duiken een aantal opvallende figuranten op. Zo zien we onder meer Kenneth Perez, Demy de Zeeuw, Youri Mulder en Jack van Gelder losgaan op de nieuwe plaat.

De Bankzitters, een vijftal mannen die met name onder de Nederlandse jongeren gigantisch populair zijn, voeren voor hun YouTube-kanaal allerlei soorten challenges en opdrachten uit. Ditmaal kregen de mannen de opdracht om een muziekclip te maken voor hun nieuwe track Entourage, met daarin zoveel mogelijk bekende Nederlanders.

Artikel gaat verder onder video

Verdeeld over twee teams gingen de Bankzitters op zoek naar een aantal BN’ers. Daarbij kregen ze specifieke opdrachten mee. De BN’er moest bijvoorbeeld diezelfde dag nog op televisie te zien zijn, of een voetballer zijn die ooit actief is geweest op een EK of WK. De YouTubers kregen zodoende te maken met Perez, Mulder (diezelfde dag op tv) en De Zeeuw (actief op een EK en/of WK).

Ook Jack van Gelder meldde zich in de videoclip. Hij kwam in aanmerking voor de clip omdat hij een kale BN'er is. Patty Brard, Paul de Leeuw, Emma Heesters en Enzo Knol zijn ook te zien in de clip.