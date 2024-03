'Van 't Schip staat in z'n hemd bij Ajax, die wordt aan geen enkele kant gedekt'

John van 't Schip staat er bij Ajax feitelijk alleen voor, zo ziet Wim Kieft. Het valt de voormalig spits op dat de zestigjarige trainer de enige is die het beleid van de club publiekelijk uitdraagt op dit moment: "Die staat mooi in z'n eentje in z'n hemd, die wordt aan geen enkele kant gedekt."

In Veronica Offside beschouwt Kieft de positie van zijn voormalig ploeggenoot. "Je hebt alleen Van 't Schip die naar buiten treedt over het een of ander. Die staat mooi in z'n eentje in z'n hemd natuurlijk, die wordt aan geen enkele kant gedekt, er is niet een technisch manager of directeur." Presentator Wilfred Genee brengt daar tegenin dat algemeen directeur ad interim Jan van Halst zich bijvoorbeeld rond de transfer van Jordan Henderson wél liet zien, maar dat is volgens Kieft niet hetzelfde als publiekelijke steun voor de oefenmeester.

Artikel gaat verder onder video

"Louis van Gaal hoor ik ook nooit, als die al wat gevraagd wordt", vervolgt Kieft over de adviseur van de Raad van Commissarissen, waarna hij ook RvC-voorzitter Michael van Praag en Van Halst benoemt. Genee verwacht dat de situatie voor Van 't Schip wel gaat veranderen als Alex Kroes op 15 maart begint als algemeen directeur. Dick Advocaat denkt dat de voormalig AZ-bestuurder achter de schermen al lang begonnen is, ondanks het feit dat hij in Alkmaar een concurrentiebeding in zijn contract had staan waardoor hij pas halverwege maart aan de slag kan in Amsterdam: "Die zal nu toch al bezig zijn? Nee, het mag niet... maar ik dat denk ik honderd procent. En logisch ook."

Bekijk hieronder het hele fragment uit Veronica Offside, waarin ook wordt ingegaan op de ophef die ontstond nadat Van 't Schip zijn selectie vorige week drie dagen vrij gaf.