Pepijn Lijnders naar Ajax? Jordan Henderson reageert op geruchten

De kans dat John van ’t Schip volgend seizoen trainer van Ajax is, lijkt klein. Deze week kwam naar buiten dat de spelersgroep van de Amsterdammers ontevreden is over de trainingsintensiteit onder leiding van de zestigjarige oefenmeester. Pepijn Lijnders, die na dit seizoen vertrekt als assistent bij Liverpool, werd genoemd als mogelijke opvolger. reageert op deze geruchten.

De Engelse middenvelder wordt door de NOS gevraagd naar de situatie rondom Van ’t Schip en Ajax. “John heeft het goed gedaan sinds hij hier is. Hij kwam om te helpen omdat de club in een moeilijke situatie zat en volgens mij heeft hij dat prima gedaan”, begint Henderson. “Ik weet niet hoe het na de zomer verder gaat, er zullen nog wel meer trainers aan de club gelinkt worden. Dat is normaal, dat is voetbal.”

Een van de namen die rondcirculeert boven de Johan Cruijff ArenA, is die van Lijnders. Henderson kent Lijnders, die nauw samenwerkt met Liverpool-trainer Jürgen Klopp, maar al te goed. “Ik heb lange tijd met Pepijn gewerkt en hij is een fantastische coach en een fantastisch persoon. Hij heeft al verteld dat hij weggaat, ik weet niet wat hij hierna wil doen. Maar hij is echt een heel goede coach. Hij houdt van het spelletje. Maar wat er bij Ajax gebeurt, dat is aan het bestuur, daar ga ik niet over”, zegt hij.