Perez lovend over uitblinkende Feyenoorder: 'Volgend seizoen zeker basis'

Kenneth Perez heeft zich in Dit was het Weekend zeer lovend uitgelaten over Feyenoord-aanvaller . De Kroaat kreeg zondagavond tegen Heracles (3-0) weer een basisplaats en betaalde het vertrouwen van Arne Slot direct terug door een assist te geven op Yankuba Minteh.

Voor de wedstrijd tegen Heracles had Ivanusec zestien wedstrijden in de Eredivisie gespeeld dit seizoen, waarin hij één goal maakte en twee assists gaf. Dat is te weinig voor een speler van 8,5 miljoen, maar Perez ziet in de linksbuiten een belangrijke speler voor de toekomst van Feyenoord. "Ik zie heel veel potentie in hem. De trainer is echter van mening dat hij te weinig verdedigend werk doet. Vandaag was dat misschien niet nodig." De analist stelt bovendien dat de Kroaat tegen Heracles meer probeerde mee te verdedigen. "Hij probeert er alles aan te doen, maar het is ook een leerproces voor hem. Je ziet dat hij zijn stinkende best doet."

Volgens Perez kun je ook steeds beter zien wat voor type speler Ivanusec is en hoe je hem het beste kunt benutten. "Hij heeft niet de absolute snelheid; hij heeft dan ook een back nodig die hem helpt met zijn loopacties. Dat deed Hartman vandaag. Ivanusec kan niet zomaar twee man voorbij. Maar hij heeft wel overzicht en ruimtelijk inzicht." Als hij nog iets groeit in zijn rol, wordt Ivanusec volgens Perez al snel een belangrijke speler. "Richting volgend seizoen is hij vaste basisspeler bij Feyenoord. Dan is hij simpelweg de beste linksbuiten van de club."