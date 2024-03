René van der Gijp maakt met pijnlijke opmerking duidelijk dat hij vaste tafelgast niet gaat missen

René van der Gijp lijkt Özcan Akyol niet te gaan missen bij Vandaag Inside, mocht de columnist van het Algemeen Dagblad daadwerkelijk stoppen als tafelgast bij het programma. Akyol was de afgelopen maanden veel te zien in de talkshow op SBS6, maar zijn uitspraken over Matthijs van Nieuwkerk hebben het nodige veranderd.

Akyol houdt de gemoederen bezig wegens zijn uitspraken over Van Nieuwkerk, een goede vriend van de Deventenaar en supporter van Go Ahead Eagles. Akyol claimde in februari een video te hebben gezien waarin wangedrag van Van Nieuwkerk te zien was, maar dat filmpje bleek later vermoedelijk een 'onschuldig' filmpje van de bekende TV-persoonlijkheid te zijn geweest. Johan Derksen vindt dat Akyol zich daarvoor verontschuldigt, maar hij denkt dat het ego van de Deventenaar daar te groot voor is. Voorlopig lijkt Akyol niet in de uitzendingen van Vandaag Inside te zien, zo is de verwachting van Wilfred Genee en Derksen.

Donderdagavond kwam de situatie opnieuw ter sprake aan tafel bij Vandaag Inside, waar met Angela de Jong - collega van Akyol - gesproken werd over de columnist. Van der Gijp is in gesprek met RTL Boulevard ook ingegaan op de situatie. De reactie van de oud-voetballer zorgde voor verbazing bij presentator Luuk Ikink: “We dachten: hij zal het wel jammer vinden dat Eus niet komt", zegt Ikink, waarna de beelden worden getoond: “Sorry, maar ik ben nu heel eerlijk. Om gasten heb ik me nog nooit druk gemaakt", zei Van der Gijp, die niet wakker lijkt te liggen om het vertrek van Akyol. "Ooit zei Michel van Egmond: hang een winterjas op die stoel en het programma gaat ook vrolijk door. Dus wel of geen Eus, dat is aan hem.”