Genee en Derksen zetten streep door vertrouwde gast: 'Hij is zó ijdel en heeft zo'n groot ego'

Het ziet er niet naar uit dat Özcan Akyol op de korte termijn zijn opwachting maakt in Vandaag Inside. De schrijver was de afgelopen maanden regelmatig te gast bij Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, maar zijn uitspraken in februari over een ‘brulfilmpje’ van Matthijs van Nieuwkerk lijken een bom te hebben gelegd onder zijn rol in het programma. Derksen is van mening dat Akyol zich moet verontschuldigen, maar stelt dat de Deventenaar last heeft van een ‘te groot ego’.

De uitspraken van Akyol over een vermeende video waarin Van Nieuwkerks wangedrag naar voren komt, houdt de gemoederen flink bezig. Wat er precies aan de hand is? Mediacourant vat de situatie als volgt samen: “Eus (bijnaam van Akyol, red.) heeft werkelijk álle showmedia opgezweept door meermaals op televisie te roepen dat er een filmpje zou circuleren van Matthijs van Nieuwkerks wangedrag, maar dat brulfilmpje bleek een onschuldig fragmentje uit een DWDD-docu en nu geeft hij de media de schuld van de ontstane ophef. En Matthijs? Die loopt rond met een mes in zijn rug”, zo klinkt het.

Jan Slagter, als directeur van Omroep MAX de werkgever van Akyol bij het programma Sterren op het Doek, sprak zich vervolgens ook uit tegen Van Nieuwkerk. Slagter kwam daar een paar dagen geleden in het programma Renze op terug. “Hij deed toen bij mij voorkomen alsof het een heel ernstig filmpje was. Nou, jullie hebben het filmpje ook allemaal gezien; ik schrik daar niet van eerlijk gezegd. Er was toen net die aanslag in Parijs geweest, dat was die uitzending, dus dat was allemaal heel gespannen.” Slager voelt zich misleid door Akyol. “Ik ben echt door hem op het verkeerde been gezet. Ik heb nog steeds contact met Matthijs en ik heb dat ook heel eerlijk tegen hem gezegd. Ik heb toch het idee een beetje dat hier door BNNVARA en door Suzanne Kunzeler, die heeft met Eus gesproken en vermoedelijk ook wel druk op hem uitgeoefend.”

Albert Verlinde was dinsdagavond te gast in Vandaag Inside en werd door Genee gevraagd naar het optreden van Slagter bij Renze. “Ja, Eus… Komt hij nog deze week? Of niet?”, vroeg Verlinde zich daarop af. Zowel Genee als Derksen verwacht Akyol in elk geval deze week niet bij hen aan tafel.

Genee: “Hmmm, nee.”

Derksen: “Het ziet er niet naar uit Albert. Dat is nieuws hoor.”

Genee: “Hij heeft aangegeven dat hij het nu even laat lopen, ja. Waarom? Dat hij het steeds moeten herhalen van wat hij gezegd heeft wel een beetje vermoeiend begint te vinden.”

Derksen: “Het probleem is natuurlijk Albert: Eus is een hele goede gast voor ons en ook een goede gozer. Alleen is Eus zó ijdel en heeft hij zo’n groot ego. Hij heeft zichzelf vastgeluld met dat filmpje dat niet bestaat en dan moet je op een gegeven moment zeggen: sorry mensen, ik heb uit mijn nek zitten lullen. Het ligt iets anders. Dan ben je overal vanaf, maar dat kan hij niet opbrengen. Hij ontkent het hier, maar niet met duidelijke argumenten en dan blijft dit sudderen.”

Van der Gijp denkt dat het niet meehelpt dat Akyol en Van Nieuwkerk lange tijd een goede band onderhielden.

Van der Gijp: “Pierre van Hooijdonk zei iets over Maurice Steijn, nam dat terug en dan gaan we verder. Maar het is ook nog eens zijn vriend, hè?”

Derksen: “Nou, hij heeft natuurlijk twee fouten gemaakt. Hij heeft zichzelf vastgeluld en zijn beste vriend laten vallen. Daar kom je niet goed uit.”