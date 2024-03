Borst wekt grote irritatie bij ESPN: 'Wat ben je allemaal aan het doen Hugo, je zit live in een uitzending!'

Hugo Borst zorgt voor enige irritatie in de uitzending van De Eretribune op ESPN door meerdere keren al kauwend in beeld te verschijnen. Hans Kraay junior spreekt de journalist, radiopresentator en columnist daar in eerste instantie al op aan, waarna presentator Jan Joost van Gangelen enkele minuten later wéér moet ingrijpen.

Kraay junior komt in beeld vanuit Arnhem, waar hij in het GelreDome aanwezig is bij de wedstrijd tussen Vitesse en FC Twente die om 20.00 uur begint. Borst richt vervolgens vanuit de studio het woord tot de verslaggever, maar doet dat overduidelijk al kauwend. "Of je niet meer met volle mond wil praten, Hugo!", zegt Kraay vanuit Arnhem terug.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Aletha Leidelmeijer vraagt daarop: "Wat heb je in je mond, Huug?", waarop de Sparta-supporter antwoordt dat hij 'wat snoepjes' mee heeft genomen. Enkele minuten later willen Leidelmeijer en Van Gangelen beginnen met een quizje, maar zit Borst wéér te eten. "Wat ben je allemaal aan het doen Hugo, je zit in een uitzending!", vraagt Van Gangelen zich ietwat geïrriteerd af.

"Jullie hebben mij verblijd met allemaal lekker snoep boven, ik heb wat in mijn zak gedaan", legt Borst uit. "Ik mocht dat niet van mijn moeder hoor, met volle mond", reageert medegast Mario Been. Kees Kwakman gooit er een schepje bovenop: "Dat wordt lekker morgen op de radio, als ik terugrijd van de wedstrijd", verwijzend naar Langs de Lijn, het Radio1-programma dat Borst zondag samen met Henry Schut presenteert.