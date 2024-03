Driessen vernietigt commentator: ‘Ik stoorde me verschrikkelijk aan hem, slap gelul allemaal!’

Valentijn Driessen heeft zich zondagmiddag ontzettend gestoord aan het commentaar van Guy Habets bij Liverpool - Manchester City (1-1). De flamboyante journalist haalt maandag in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf gigantisch hard uit naar de voetbalcommentator, die bij betaalzender Viaplay het liveverslag van de Engelse topper verzorgde.

Habets is sinds de zomer van 2022 als commentator verbonden aan Viaplay. Daarvoor was hij werkzaam bij diverse schrijvende media. Habets is dus relatief nieuw in het vak van voetbalcommentator. Hij kon Driessen zondag absoluut niet bekoren. “Ik weet niet wie die verslaggever was bij Liverpool - Manchester City, maar daar stoorde ik me verschrikkelijk aan”, zegt de chef voetbal van De Telegraaf over Habets.

“Ik heb het volume van het commentaar echt heel zacht gezet zodat ik het niet meer hoorde, want ik dacht: dit wil ik niet. Wat een slap gelul allemaal!”, vervolgt Driessen, die vindt dat Habets soms veel te positief was over de Engelse topper. "Viaplay heeft natuurlijk veel geld betaald voor de rechten, maar deze commentator gebruikte allemaal superlatieven.”

Daartegenover staat dat Driessen van mening is dat Habets overdreven kritisch was op Stefan Ortega, die kort na rust werd ingebracht bij Manchester City vanwege een blessure bij eerste doelman Ederson. “Toen Ederson na rust geblesseerd uitviel bij Manchester City stond het volume helaas nog hard. De commentator zei dat zijn vervanger helemaal niet goed keepte, maar die gozer deed het gewoon geweldig.”