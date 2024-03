Van der Gijp hard voor gast Vandaag Inside: 'Hij neemt zijn rol te serieus, vergeet dat je het programma moet dragen'

René van der Gijp heeft zich maandagavond kritisch uitgelaten over het optreden van journalist Rutger Castricum in het programma De Oranjezondag op SBS6. De oud-voetballer laat in Vandaag Inside weten dat hij vindt dat Castricum, die ook regelmatig naast Van der Gijp aanschuift, zichzelf te serieus neemt.

Van der Gijp en Johan Derksen waren maandagavond kritisch op de laatste uitzending van de Oranjezondag, die volgens Derksen niet om aan te gluren was wegens de veelal lachende tafelgasten. Daar viel Castricum, regelmatig te zijn in het programma Vandaag Inside waar de twee oud-voetballers de hoofdrol spelen, ook in op. Derksen vond alleen Jack van Gelder als tafelgast een goede indruk maken in de talkshow, die gepresenteerd wordt door sportpresentatrice Hélène Hendriks.

Artikel gaat verder onder video

Het viel Van der Gijp op dat Castricum in de talkshow van SBS vaak de hoofdrol wil opeisen: "Rutger (Castricum, red.) neemt zijn rol ook te serieus", stelt de analist van Vandaag Inside. "Hij vindt dat hij het programma moet dragen, vergeten", adviseert de oud-voetballer de journalist. "Ga lekker als sidekick erbij zitten en met die andere meepraten, maar niet het idee geven dat je een hele grote rol hebt in dat programma.

