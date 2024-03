Johan Derksen en René van der Gijp richten zich met uiterst pijnlijke woorden tot Hélène Hendriks

René van der Gijp en Johan Derksen zijn allesbehalve onder de indruk van de laatste uitzending van De Oranjezondag, waarin sportpresentator Jan Joost van Gangelen en oud-commentator Jack van Gelder te gast waren. Derksen vond dat de talkshow door lachende tafelgasten volledig uit de hand liep.

"Gelukkig had Helene Hendriks gisteren een lekkere uitzending", begint Van der Gijp in de uitzending van Vandaag Inside cynisch. "Dat ging ook helemaal mis. Dat ging het eerste half uur helemaal nergens over", vond de analist van Vandaag Inside. Johan Derksen is het volledig met zijn tafelgast eens: "Het is niet de bedoeling dat je in zo'n programma zit en dan met z'n vijven hele uren zit te lachen. Zinloos lachen", constateert Derksen.

Artikel gaat verder onder video

De Snor vervolgt: "Het was niet om aan te gluren. Jack van Gelder stak er met kop en schouders bovenuit, de rest was alleen maar aan het giebelen. Het was niet goed, maar de sfeer was wel gezellig", weet Derksen tóch nog tot iets positiefs over de uitzending van De Oranjezondag, de talkshow die iedere zondag op SBS6 wordt uitgezonden, te zeggen: "Het was wel vrolijk, maar het ging nergens over."









🔗 René van der Gijp reageert met twee woorden op lange, boze mail van John de Mol

René van der Gijp heeft onlangs een boze mail ontvangen van Talpa-baas John de Mol. De analist van Vandaag Inside gaf daar geen inhoudelijke reactie op, maar reageerde naar eigen zeggen slechts met twee woorden.