Vrouwen doen verhaal over 'Tinder Swindler' uit de voetballerij, Tim Hofman belt zijn vader

Het online programma BOOS heeft donderdagmiddag de uitzending over ‘profvoetballer’ Divaio K. uitgezonden. De twintigjarige man, die een verleden heeft in de voetballerij, zou tientallen vrouwen, van wie een deel minderjarig, hebben opgelicht. In de uitzending wordt duidelijk dat zijn vader inmiddels geld heeft terugbetaald aan gedupeerde vrouwen.

Vorige week plaatste BOOS al een oproep: het programma wilde weten waar K. zich bevond. De oproep leverde veel tips op, maar K. werd uiteindelijk niet gevonden. Wel kwamen Hofman en redacteur Emma van den Berg in contact met zijn vader. Die claimt dat zijn zoon is gehackt en dat daar aangifte tegen is gedaan. Hij beklaagt zich dat het programma zijn zoon ‘kapot wil maken’, maar biedt wel aan om geld terug te betalen aan gedupeerden. “Divaio, als je kijkt: je hebt maar mazzel met papa die het komt oplossen”, zegt Hofman dan ook.

Het Parool schreef eind februari al over de praktijken van K., die veel vrouwen en meisjes lijkt te hebben belazerd. De Amsterdamse krant ontdekte dat de man het niet alleen houdt bij het verkopen van plekken op gastenlijsten 'waar vaak maar enkele tientjes mee gemoeid zijn', maar dat hij ook voor grotere bedragen kaartjes voor grote festivals en concerten verkoopt. "Na betaling van een tikkie van vaak meer dan honderd euro ontvangen slachtoffers echter niets", klonk het. Een deel van hen was bovendien minderjarig en mocht daarom helemaal niet op de betreffende evenementen naar binnen, al deed K. het tegenover hen voorkomen alsof dat geen probleem was.

Uit de uitzending van BOOS wordt duidelijk dat tientallen gedupeerde vrouwen zich hebben verenigd in WhatsApp-groepen. De totale schade zou duizenden euro’s bedragen. Meerdere vrouwen doen hun verhaal in de uitzending, onder wie Juul. “Ik werd via DM gecontacteerd door een jongen. Hij vroeg of ik in een groepschat wilde komen om daarna feestjes te promoten waar je dan zelf gratis kon binnenkomen. Daar zaten bijna tachtig vrouwen in. Hij zei op een gegeven moment dat hij tickets had voor allerlei concerten.”

“Ik kon een tickets krijgen voor 40 euro per stuk, inclusief toegang tot de soundchecks en rehearsals. Te mooi om waar te zijn. Ik betaalde 120 euro (voor drie tickets, red.), maar daarna besloot ik dat ik toch niet meer wilde gaan. ‘Begrijp ik, je krijgt je geld terug’, zei hij. Maar het duurde wel heel lang. Ik bleef maar tikkies sturen en om m’n geld vragen. Hij zei het over te maken, maar deed het niet. Daar was ik heel boos over”, aldus Juul over K., die door BOOS wordt omgedoopt tot 'wannabe Tinder Swindler'.

K. heeft een verleden in de jeugdopleidingen van ADO Den Haag, FC Utrecht en Vitesse. Later was hij ook actief in het buitenland. Inmiddels heeft hij de voetballerij echter achter zich gelaten: volgens zijn vader is hij daar ‘helemaal klaar mee’.