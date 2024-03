Tim Hofman zit 'profvoetballer' achterna met BOOS: 'Belazert meisjes van zestien'

Tim Hofman is met zijn online programma BOOS op zoek naar Divaio K., een 20-jarige man die zich voordoet als profvoetballer maar dat in werkelijkheid niet (meer) is. De man zou via Instagram een grote groep vrouwen, waarvan een deel minderjarig, hebben weten op te lichten door hen te laten betalen om zogenaamd op de gastenlijst van feestjes of concerten te worden gezet.

Het Parool schreef eind februari al over de praktijken van K., die veel vrouwen en meisjes lijkt te hebben belazerd. De Amsterdamse krant ontdekte dat de man het niet alleen houdt bij het verkopen van plekken op gastenlijsten 'waar vaak maar enkele tientjes mee gemoeid zijn', maar dat hij ook voor grotere bedragen kaartjes voor grote festivals en concerten verkoopt. "Na betaling van een tikkie van vaak meer dan honderd euro ontvangen slachtoffers echter niets", leest het. Een deel van hen was bovendien minderjarig en mocht daarom helemaal niet op de betreffende evenementen naar binnen, al deed K. het tegenover hen voorkomen alsof dat geen probleem was.

Artikel gaat verder onder video

K. was korte tijd werkzaam als promotor voor het feest Noa, dat maandelijks wordt gehouden op in de Chicago Social Club in Amsterdam. De samenwerking werd echter al snel beëindigd toen bleek dat vrouwen K. een bedrag hadden overgemaakt maar in ruil daarvoor niet op de gastenlijst waren geplaatst. Dat liet de organisatie middels een bericht ook weten aan communityleden, maar K. 'deed dat af als een leugen' als vrouwen hem daarmee confronteerden, schrijft de Amsterdamse krant. "Hij zou met het promoten gestopt zijn omdat hij zich ging ‘focussen op zijn voetbalcarrière’. Het Parool weet te melden dat K. in de jeugd van zowel Vitesse als FC Utrecht heeft gespeeld en daarna bij clubs in Portugal, Denemarken en Malta uitwkam. Sinds vorige zomer is hij echter clubloos.

Hofman hoopt K. voor de camera's van zijn online programma BOOS te krijgen. "Hij zou tientallen vrouwen (soms minderjarig) hebben opgelicht", schrijft de presentator in een oproep op sociale media, waarin hij vraagt of mensen hem in contact kunen brengen met de voetballer. Dat is hem zelf namelijk niet gelukt: "Meisjes van zestien belazeren durft hij wel, praten met ons niet".