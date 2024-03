Wesley Sneijder vliegt onaangekondigd vanwege 130.000 euro naar Brazilië toe

Wesley Sneijder is naar Brazilië gevlogen om op zoek te gaan naar verdwenen geld van zijn Utrechtse amateurclub DHSC, zo weet RTV Utrecht te melden. De recordinternational ging naar Zuid-Amerika om een beloofd geldbedrag van maar liefst 130.000 euro op te halen bij een Braziliaanse geldschieter van de Utrechtse amateurclub. De poging van Sneijder is mislukt.

Het Algemeen Dagblad wist onlangs te melden dat DHSC grote financiële problemen heeft. Volgens RTV Utrecht zouden Achterstallige contributie én een niet nagekomen afspraak met een Braziliaanse sponsor zijn belangrijke oorzaken van de problemen die zijn ontstaan. De club zou van de leden nog twintigduizend euro tegoed hebben, maar dat is niets bij het bedrag dat een Braziliaanse sponsor de club nog verschuldigd is. DHSC denkt namelijk nog recht te hebben om een bedrag van in 130.000 euro, maar de sponsor wil het niet betalen.

Artikel gaat verder onder video

Eind 2022 werd er door de Utrechtse vereniging een benefietavond georganiseerd, waarmee de bedoeling was om armoede binnen de club aan te pakken. Er werd 170.000 euro opgehaald, maar een groot deel van deze inkomsten zijn nooit bij de beleidsbepalers van DHSC terechtgekomen. 130.000 euro zit volgens de club op dit moment in Brazilië.

"Een grote sponsor uit Brazilië had zo'n 130.000 euro toegezegd en dat geld hebben we nooit ontvangen", legt voorzitter Harry Lulofs (oud-voorzitter DHSC) van Stichting Sport Ondiep uit in gesprek met RTV Utrecht. "Wesley (Sneijder, red) is nog naar Brazilië toegegaan om het alsnog te krijgen maar dat is niet gelukt", geeft Lulofs aan. Het blijven onzekere tijden voor de club uit de wijk Ondiep.