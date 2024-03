Willem II is het even helemaal kwijt: Roda JC profiteert niet, ADO nadert promotieplaatsen

Willem II lijkt het even kwijt te zijn in de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers hadden zich vrijdagavond maar wat graag hersteld van de nederlaag tegen Roda JC vorige week, maar gingen ook op bezoek bij FC Emmen onderuit: 2-0. Nummer twee Roda JC wist niet te profiteren, terwijl nummer drie ADO Den Haag helemaal terug is in de race om rechtstreekse promotie naar de Eredivisie.

Willem II stond er na 26 wedstrijden uitstekend voor en had vorige week in de thuiswedstrijd tegen Roda JC een volgende stap richting promotie kunnen zetten. De voorsprong op Roda JC was op dat moment zeven punten en bij een overwinning kon de champagne alvast koud worden gezet. Een mooie avond werd het echter niet voor Willem II, maar voor Roda JC. De Limburgers wonnen met 2-3 en verkleinden de achterstand daarmee tot vier punten.

Artikel gaat verder onder video

Willem II had vrijdagavond op bezoek bij FC Emmen dus wat recht te zetten. De Drentenaren degradeerden vorig jaar uit de Eredivisie en waren er alles aan gelegen om zo snel mogelijk terug te keren, maar beleven een teleurstellend seizoen. FC Emmen wist van de voorgaande tien wedstrijden slechts één om te zetten in een zege. Willem II leek daardoor geen al te lastig avondje tegemoet te gaan, maar niets bleek minder waar. FC Emmen opende na 21 minuten de score via Vicente Besuijen. Willem II moest in de achtervolging en was vooral via Jeredy Hilterman een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar de spits had het vizier niet op scherp staan.

De 1-1 zou uiteindelijk niet meer vallen. Aan de andere kant werd er nog wel een keer gescoord: Bradly van Hoeven bepaalde de eindstand op 2-0. Daardoor is de tweede opeenvolgende nederlaag voor Willem II een feit. De formatie van coach Peter Maes zal snel de rug moeten rechten. Om te beginnen volgende week vrijdag in de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch.

Telstar - Roda JC 1-1

Roda JC boekte vorige week een knappe overwinning in Tilburg en hoopte die vrijdagavond op bezoek bij Telstar een goed vervolg te geven. De thuisploeg bungelt weliswaar onderin, maar won afgelopen maandag nog met ruime cijfers bij Jong Ajax. De overwinning in Amsterdam heeft het vertrouwen van Telstar een boost gegeven en dat bleek in de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Youssef El Kachatti - wie anders - schoot na een kwartier in de rebound de 1-0 in het dak van het doel. Telstar had de hele wedstrijd de betere van het spel, maar vergat zichzelf te belonen. Roda JC hield dankzij een treffer van Václav Sejk vroeg in de tweede helft nog een punt over aan het duel in Velsen-IJmuiden.

ADO Den Haag - Jong Ajax 2-1

Roda JC niet, ADO wél. De ploeg uit Den Haag profiteert niet alleen van de nederlaag van Willem II, maar ook van het puntenverlies van Roda JC bij Telstar. Van harte ging het overigens niet in de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. De Amsterdamse beloften openden halverwege de eerste helft de score via Kian Fitz-Jim en kregen vervolgens goede mogelijkheden op een tweede treffer. Die lieten ze liggen en dat kwam hen duur te staan. Timothy Derijck knikte de 1-1 hard tegen de touwen en na een kwartier spelen in de tweede helft bracht Alex Schalk de thuisploeg op 2-1. Die treffer bleek uiteindelijk voldoende voor de zege. Daardoor komt ADO op vier punten van Willem II en is de achterstand op Roda JC nog slechts één punt.

Andere uitslagen

Helmond Sport - VVV 1-1

NAC - Jong FC Utrecht 3-1

FC Eindhoven - Jong AZ 1-1

MVV - FC Dordrecht 1-3 (opgeschorst)