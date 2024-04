Freek Jansen laat geen spaan heel van Alex Kroes en ziet iets krankzinnigs gebeuren bij Ajax

Freek Jansen vindt dat Alex Kroes een enorme fout heeft gemaakt door aandelen van Ajax aan te schaffen, zo geeft de journalist van Voetbal International aan in de ochtendshow van Radio 538. Jansen, jarenlang Ajax-watcher geweest namens VI, merkt dat het nieuws bij de Amsterdammers inslaat als een bom.

"Het is krankzinnig", begint Jansen in de ochtendshow van Radio 538 waarin hij het nieuws rondom de schorsing van Kroes bespreekt. "Iedereen die dit heeft gezien, denkt dat het een 1 april-grap is. Kroes heeft zijn eigen glazen keihard ingegooid met als gevolg dat hij geen toekomst meer heeft als algemeen directeur van Ajax. Hoe dom kan je zijn? Het is niet zo dat je als algemeen directeur van Ajax een vrijwilligersvergoeding krijgt, maar hij heeft het gedaan en dan zijn de consequenties hard en logisch", vindt Jansen.

De hoofdredacteur van Voetbal International merkt dat het bericht over de schorsing van Kroes in Amsterdam hard binnenkomt. Supporters hadden ontzettend veel vertrouwen in Kroes, die onrust binnen de club met een nieuwe en frisse blik moest gaan veranderen: "Dit slaat overal in als een bom. Ajax is al twee jaar dolend en Kroes is binnengehaald als een soort verlosser. Maanden was het wachten op Kroes en dan gebeurt dit. Ik kan mij ook voorstellen dat ze bij Ajax denken: hoe nu verder?", besluit Jansen.