Van Bronckhorst genoemd bij Feyenoord: ‘Als ze voor hem komen, dan gaat hij sowieso’

Giovanni van Bronckhorst vindt het mooi dat zijn naam wordt genoemd bij Feyenoord om Arne Slot op te volgen. De voormalig verdediger geeft aan dat er op dit moment nog niets speelt. Jan Boskamp denkt dat Van Bronckhorst hoe dan ook terugkeert bij Feyenoord als ze bij hem aankloppen.

“Feyenoord is mijn club natuurlijk”, geeft Van Bronckhorst aan wanneer hem tijdens de voorbeschouwing voor het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain op RTL wordt gevraagd naar de interesse van Feyenoord. “Net als iedereen heb ik van de laatste jaren genoten. Je moet ze credits geven hoe ze de laatste drie jaar hebben gepresteerd. Voor mij als Feyenoord-fan is dat natuurlijk geweldig. Ik heb natuurlijk een verleden bij de club, dus daardoor zullen mensen gauw aan je denken. Maar op dit moment speelt er nog helemaal niks.”

Het feit dat hij in het verleden als trainer succesvol is geweest in De Kuip zorgt er volgens Van Bronckhorst voor dat hij niet zomaar ja zal zeggen als Feyenoord bij hem aanklopt. “Dat zijn wel dingen waar je over na gaat denken. Ik ben als speler bij Rangers geweest, daarna als trainer daarnaartoe gegaan en daar toch weggegaan op een manier die ik niet wilde. Dat zijn dingen waar je ook aan denkt, maar het is wel de club van mijn hart.”

Jan Boskamp denkt dat de uitspraken van Van Bronckhorst niet reflecteren hoe hij er echt over denkt. “Als Feyenoord voor hem komt, dan gaat hij sowieso”, geeft hij aan. “Daar ben ik honderd procent zeker van. Hij twijfelt helemaal niet, dat moet hij niet zeggen.” Vervolgens gaan Boskamp en Humberto Tan alle mogelijke kandidaten langs, maar blijft de oer-Feyenoorder erbij dat Van Bronckhorst de beste optie is. “Dan moet jij maar even bellen morgen”, sluit Van Bronckhorst af.

