Wilfred Genee kondigt gast uiterst opvallend aan: 'Je bent somber, ik zou heel anders gaan leven'

Wilfred Genee heeft dinsdagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside gast Arend-Jan Boekestijn op bijzondere wijze geïntroduceerd. De historicus was aangeschoven aan de bar, maar werd door de presentator van Vandaag Inside op een opvallende manier aangekondigd.

"Je bent over het algemeen, ik zal niet zeggen depressief, maar wel zwaar somber", begint Genee direct tijdens de start van de uitzending tegen Boekestijn: "Ik ben het zonnetje in huis, alleen de wereld die stort een beetje in", reageert de historicus gevat. Na afloop van de uitzending, in de rubriek De Wandelgangen, komt Genee met soortgelijke woorden aan het adres van Boekestijn. Aanleiding daarvoor was dat Boekestijn aangaf dat hij met de tijd meer is gaan leven zoals zijn vader dat deed.

Artikel gaat verder onder video

"Hij was altijd succesvol aan het beleggen, als hij naar het buitenland ging liet hij zich uitnodigen en kon hij dus weer geen geld uitgeven", zegt Boekestijn over zijn vader, waarna Genee duidelijk reageert en hem een eerlijk advies geeft: "Ik zou als ik jou was heel anders gaan leven. Gewoon een beetje plezier maken in het leven", zegt Genee, waarna de gast van Vandaag Inside kort reageert: "Ja, dat doe ik ook."

Bekijk hieronder de rubriek De Wandelgangen, waarin Boekestijn met Genee in gesprek gaat:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee maakt Derksen belachelijk bij Vandaag Inside, maar die kan er niet om lachen

Wilfred Genee heeft Johan Derksen bij Vandaag Inside voor schut gezet.