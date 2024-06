Duitsland in de ban van Nederlands EK-nummer, dat bovenaan staat in de top vijftig

Het nummer Links Rechts van Snollebollekes, ongekend populair bij supporters van het Nederlands elftal tijdens eindtoernooien, wint ook over de grens aan populariteit. In Duitsland gaat het nummer van zanger Rob Kemps inmiddels viraal en bereikt het recordhoogtes in Spotify-lijsten.

Het nummer Links Rechts van Snollebollekes is al negen jaar oud, maar nog steeds een lied dat volop wordt gedraaid bij supporters van het Nederlands elftal. Onlangs was te zien hoe volgepakte straten in Hamburg sprongen op de deuntjes van het nummer en dat is in Duitsland niet onopgemerkt gebleven. Supporters van de Duitse nationale ploeg zijn het nummer zelfs veel gaan draaien, waardoor het viraal gaat op Spotify.

Het nummer van Snollebollekes staat inmiddels op de eerste plek in de lijst Viral 50 Germany, wat betekent dat het nummer op dit moment het meest gedeelde nummer is in Duitsland. Op een tweede plek staat ook een EK-lied, maar dan vanuit Schotland. Het nummer No Scotland No Party doet het net als Links Rechts fantastisch in het land waar het EK wordt afgewerkt.

