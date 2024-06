Lieke Martens (31) raakt zichtbaar geëmotioneerd en spreekt met een overslaande stem

Lieke Martens heeft in een laatste interview van haar als voetbalster van het Nederlands vrouwenelftal moeite gehad om haar emoties onder controle te houden. De 31-jarige speelster nam onlangs afscheid van de Oranje Leeuwinnen en dat valt haar, ondanks veel liefdevolle reacties, zwaar.

In gesprek met de NOS blikt de linksbuiten, die actief is bij Paris Saint-Germain, nog een keer terug op haar loopbaan bij het Nederlands elftal. Martens wijst het Europees Kampioenschap in 2017 met Sarina Wiegman als bondscoach aan als haar hoogtepunt uit haar carrière: "Dit hele toernooi vond ik super mooi. Dit heb ik als het mooiste uit mijn hele carrière ervaren. Alles viel goed op zijn plek voor de team, voor de staf", legt Martens uit.

Artikel gaat verder onder video

Voor haar geldt het jaar 2017 als het beginpunt van de groei van het Nederlandse vrouwenvoetbal, waar ze zelf ook een grote rol in heeft gehad: "Ik ben mij daarvan bewust, maar vind het altijd heel moeilijk om zo over mezelf te praten, want als de rest van het team ook niet top was, dan was ik ook niet top", vertelt Martens, waarna ze emotioneel wordt als het over haar team gaat: "Ik ga het team het meest missen. Het is gewoon een hele mooie groep", zegt Martens met een overslaande stem. "Het zijn nieuwe meiden die ik net heb leren kennen. Het vrouwenvoetbal is zo groot geworden.

De aanvalster, die onlangs op een volgepakt Kasteel in Rotterdam afscheid nam van de supporters van het Nederlands vrouwenelftal, vervolgt: "Er zijn meiden met wie ik zoveel mooie momenten heb mee mogen maken. Ik ga gewoon het team heel erg missen", besluit een emotionele Martens.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Depay krijgt bijval van Elia na kritiek: ‘Kijk naar Robben…’

Eljero Elia heeft genoeg van de kritiek op de zweetband van Memphis Depay en wijst naar Arjen Robben.