Turkse fans zorgen vlak voor aftrap voor grote ergernis: 'Dat zal ik nooit begrijpen'

De Turkse supporters die dinsdagavond aanwezig zijn in het Signal Iduna Park in Dortmund voor het groepsduel van Turkije met Georgië op het Europees Kampioenschap zorgen nog vóór het eerste fluitsignaal voor grote ergernis. Tijdens het volkslied van Georgië waren er fluitconcerten te horen. Kijkers spreken op social media hun ongenoegen hierover uit.

De spanning zat er in de aanloop naar de ontmoeting tussen Turkije en Georgië al flink op. Georgië kwalificeerde zich toch wel verrassend voor het EK in Duitsland en elk punt zal dan ook mooi meegenomen zijn. De Turken hopen zich in Duitsland te revancheren voor de teleurstellende prestaties tijdens het laatste EK. Dat moet gebeuren in een groep met naast Georgië ook Portugal en Tsjechië, die later deze dinsdag in actie komen (21.00 uur).

Zowel Turkije als Georgië kan in Dortmund dus goede zaken doen met het oog op plaatsing voor de knock-outfase. Voorafgaand aan de wedstrijd ging het echter vooral over andere zaken dan wat er tussen de lijnen zou kunnen gaan gebeuren. Volgens bronnen van Voetbal Ultras vielen Turkse supporters ‘in een overweging Georgische stadionsectie’ de Georgische supporters aan. Op beelden op social media is te zien dat er over en weer klappen worden uitgedeeld en er ook voorwerpen door de lucht vliegen.

Turkije en Georgië zijn buurlanden en dat de Turkse fans in het stadion geen fan zijn van de tegenstander, lieten ze ook tijdens het afspelen van het Georgische volkslied blijken. Er klonk vanaf het begin luid gejuich en dat bleef niet onopgemerkt. Op X spreken zowel Nederlandse als buitenlandse kijkers hun frustratie hierover uit. “Door volksliederen heen fluiten is laf” en “dat vervelende gefluit tijdens volksliederen zal ik nooit begrijpen”, zo klinkt het onder meer.

