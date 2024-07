Estavana Polman spreekt Valentijn Driessen live op televisie toe: 'Dan hebben we echt een probleem'

Estavana Polman hoopt journalist Valentijn Driessen de mond te kunnen snoeren tijdens de Olympische Spelen in Frankrijk, zo geeft ze woensdagavond toe in het programma De Oranjezomer. Driessen, die zich bij De Telegraaf voornamelijk richt op verslaggeving rondom voetbalwedstrijden, liet zich eerder negatief uit over de Nederlandse handbalsters. Dat is Polman, sinds 2016 de partner van Rafael van der Vaart, niet vergeten.

Driessen zijn eerder tegen Polman dat zij het behalen van een gouden medaille met de Nederlandse handbalsters alvast uit haar hoofd kon zetten: "Je gelooft misschien in een gouden medaille, maar ik kan je nu alvast uit die droom helpen: jullie gaan geen goud winnen", zei de sportjournalist van De Telegraaf onlangs stellig tegen Polman in het programma De Oranjezomer. Woensdagavond was de handbalster daar opnieuw te gast, ditmaal zonder Driessen naast zich.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de uitzending van het programma van sportpresentatrice Hélène Hendriks besloot Polman zich in de camera te richten tot Driessen: "Ik zie die gouden medaille en ik zie Driessen op de tribune met mijn shirtje dat vlaggetje vasthouden. Ik zie het helemaal voor me", zegt ze lachend in de camera. "Bij deze ben je uitgenodigd. Je bent erbij! Als je niet komt, heb je echt een groot probleem", besluit ze.

Bekijk hieronder de volledige video in het programma De Oranjezomer: