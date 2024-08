Kenneth Pérez schrikt van handelingssnelheid bij Feyenoorder: 'Goh, dit mag echt een tempo hoger'

Kenneth Pérez heeft grote twijfels over de capaciteiten van Feyenoord-middenvelder . De analist vindt dat de verdedigend ingestelde middenvelder - net als in zijn periode bij FC Twente - beschikt over een veel te slome handelingssnelheid.

"De opbouw gaat ook wat moeizamer. Zerrouki, die mag ook wel even een tempo hoger spelen hè, goh...", begint Pérez over de voetballer uit Algerije in het programma Dit was het Weekend op ESPN: "Zo deed hij het ook bij FC Twente, maar toen viel dat wat minder op. Dat is altijd zo als je een stap naar een topclub maakt, dan word je onder een groter vergrootglas gelegd", stelt Pérez, die ook vond dat Zerrouki goed wegkwam met een aantal beslissingen van scheidsrechter Dennis Higler, die overigens ook op kritiek van de analist kon rekenen.

'Het is ook de tweede keer dat hij (Zerrouki, red.) van de bal wordt gezet en dat hij gered wordt omdat er gefloten wordt voor een overtreding, dat was het helemaal niet. Dat komt omdat hij te traag handelt. Als hij degene is die daar nu vast komt te spelen, dan weet ik niet of dit echt goed genoeg is", geeft Pérez aan. Zerrouki was vorig seizoen onder trainer Arne Slot regelmatig wisselspeler. Het vertrek van Mats Wieffer naar Brighton & Hove Albion heeft de 26-jarige voetballer voorlopig een basisplaats opgeleverd.

